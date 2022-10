Kreis Konstanz vor 1 Stunde

Getestet wird weiterhin – aber nicht jeder erhält einen kostenlosen Corona-Bürgertest

Die Corona-Warn-App schlägt an. Wer nun auf Nummer sicher gehen will, macht einen Bürgertest an einer Teststation. Aber diese sind schon lange nicht mehr kostenlos. Wer bekommt jetzt noch einen Gratis-Test?