Mitte Januar kam die Nachricht: Ein Schwan am Seerhein in Konstanz ist an dem hochpathogenen aviären Influenzavirus (Vogelgrippe) gestorben. Kurz darauf wurde der Virus an einer Krähe in Radolfzell nachgewiesen.

Daraufhin sind viele Wildvögel im Landkreis Konstanz auf das Vogelgrippevirus (H5N5, H5N4) untersucht worden, vier bestätigte Fälle gab es. Der letzte positive Nachweis war am 24. Februar 2021 bei einem Bussard. Eine Stallpflicht gibt es für den Landkreis Konstanz, die benachbarten Landkreise und den Kanton Schaffhausen ab dem 16. März nicht mehr. Das teilt das Landratsamt Konstanz in einer Pressemitteilung mit.

13 Bundesländer von Geflügelpest betroffen

Dennoch habe die Geflügelpest weite Teile Deutschlands weiterhin fest im Griff. Derzeit meldeten 13 Bundesländer, vor allem an der Nord- und Ostseeküste, 812 Ausbrüche bei Wildvögeln und in zehn Bundesländern 51 aktive Ausbrüche bei Nutzgeflügel und gehaltenen Vögeln.

Besonders betroffen seien Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Brandenburg. Aber auch benachbarte Bundesländer wie Hessen und Bayern meldeten immer wieder Ausbrüche.

Zugvögel kehren bald zurück

Das Problem: In den nächsten Wochen werden Vögel im Rahmen des Frühlingszugs nach Deutschland zurückkehren. Damit wird das Einschleppungsrisiko in Geflügelhaltungen und Vogelbestände in Zoos durch direkte und indirekte Kontakte zu Wildvögeln weiterhin vom Friedrich-Löffler-Institut (FLI) als hoch eingestuft, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes weiter.

Auch für die Bodensee-Rhein-Region könne nicht ausgeschlossen werden, dass Vögel aus dem Südwesten zurückkehren. Es würden jedoch aktuell keine großen Vogelmassen mehr erwartet.

Als Experte für die Nuss-Suche und das Knacken der Schale zeigt sich diese Krähe in Großmackenstedt bei Bremen (Foto vom 25.10.2005). Die schlauen Vögel transportieren den Leckerbissen in luftige Höhe, um ihn dann zum Öffnen auf den harten Straßenbelag fallen zu lassen. Foto:Carsten Rehder dpa/lni +++(c) dpa – Bildfunk+++ | Bild: Bild honorarfrei

Vorsicht ist weiterhin geboten

Bis zum endgültigen Abschluss des Vogelzugs werden die Wildvögel weiterhin streng beobachtet. Tote Wildvögel (z.B. Greifvögel, Wasservögel, Rabenvögel) sollten derzeit bei den jeweiligen Städten und Gemeinden gemeldet und durch diese zum Veterinäramt gebracht werden. Besonders wichtig sei weiterhin die Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen:

kein Tränken mit Dach- und Oberflächenwasser

Futter und Einstreu für Wildvögel unzugänglich lagern

Geflügelhaltungen gegen unbefugten Zutritt sichern

beim Betreten der Geflügelställe betriebseigene Schutzkleidung, einschließlich Stiefel oder Einwegschutzkleidung, tragen

Hände vor und nach Betreten der Geflügelhaltung waschen

nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu eingesetzten Gerätschaften reinigen und desinfizieren

Vom Tierhalter für den eigenen Bestand eingesetzte Transportfahrzeuge und -behältnisse für Geflügel nach jeder Verwendung reinigen und desinfizieren

Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung eingesetzt und in mehreren Ställen oder von mehreren Betrieben gemeinsam benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall oder im abgebenden Betrieb vor der Abgabe reinigen und desinfizieren

Den Raum, den Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung von verendetem Geflügel nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, reinigen und desinfizieren

Im Bedarfsfall ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchführen

Tote Vögel ans Veterinäramt Konstanz melden

Das Veterinäramt Konstanz stehe für Fragen unter der Nummer (07531) 800 25 01 von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es unter: www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/aviaere-influenza-ai-gefluegelpest