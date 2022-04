In den 1980er Jahren waren die Ostermärsche groß: Es ging um das Aufeinanderprallen zweier Atommächte, es herrschte Kalter Krieg, die Menschen hatten Angst vor einem Atomkrieg. Und heute? Jetzt geht es um einen „heißen“ Krieg mitten in Europa und – die Menschen haben erneut Angst vor einem Atomkrieg.

Friedensweg in Bregenz

800 bis 1000 Teilnehmer zählen die Ostermärsche in der Region in normalen Jahren, berichtet Frieder Fahrbach, Koordinator des Friedenswegs, der abwechselnd in allen drei Bodensee-Anrainerstaaten stattfindet. Dieses Jahr ist die Veranstaltung in Bregenz geplant. In den vergangenen zwei Jahren habe der Friedensweg wegen der Einschränkungen durch die Pandemie gar nicht oder nur mit wenigen Teilnehmern stattfinden können.

Womit rechnen die Organisatoren in diesem Jahr? „In diesem Jahr werden es sicher mehr Teilnehmer sein“, sagt Fahrbach. Zudem rechnet er mit einer ernsthafteren Stimmung unter den Friedensmarschierern, es gehe nun nicht mehr ums Reden über Krieg und Frieden. „Das Thema ist dieses Jahr elementar.“ Die Gefahr sei seit Beginn des Ukraine-Kriegs greifbar. „Es besteht eine große Eskalationsgefahr. Durch die Waffenlieferungen an die Ukraine sind wir selbst kriegsbeteiligt.“

Wie steht die Friedensbewegung zum Krieg?

Damit steht eine wesentliche Frage im Raum: Wie steht die Friedensbewegung zum Angriffskrieg Russlands in der Ukraine? Und welche Haltung nimmt sie zur Unterstützung der ukrainischen Armee durch Waffen aus Deutschland ein?

Frieder Fahrbach bleibt in dieser Frage klar: Waffenlieferungen und eine Erhöhung der Militärhaushalte verlängerten Kriege statt sie zu beenden, das hätten die vergangenen Jahrzehnte gezeigt. Er räumt der Ukraine als angegriffenem Staat allerdings ein Selbstverteidigungsrecht ein. „Wir dürfen aber keine Waffen liefern, sonst werden wir in den Krieg hineingezogen“, sagt Fahrbach.

Diplomatie, und nur Diplomatie

Was aber ist die Alternative, wenn man die Ukraine nicht im Stich lassen will? „Wir müssten über die Diplomatie Angebote der Konfliktlösung geben“, sagt Fahrbach. Auch der Westen habe in der Vergangenheit Angebote von Russlands Präsidenten Wladimir Putin ausgeschlagen und damit zur Eskalation beigetragen.

Zum Ostermarsch Der Bodensee-Friedensweg findet in diesem Jahr am Ostermontag, 18. April, ab 14 Uhr am Kornmark in Bregenz statt. Die Moderation übernehmen vor Ort Thara Amann und Koordinator Frieder Fahrbach. Grußworte sprechen Michael Ritsch, Bürgermeister von Bregenz sowie Vertreter von Fridays-for-Future aus allen drei Anrainerstatten. Es folgt ein Umzug bis zum Friedenspfahl am, Festspielhaus Bregenz. Dort wird eine Schweigeminute abgehalten, anschließend der Rückweg zum Kornmarkt. Die Abschlusskundgebung beginnt um 15:15 Uhr mit drei inhaltlichen Reden zum wirtschaftlichen (Johannes Falch), militärischen (Claus Kittsteiner) und gesellschaftlichen und politischen Frieden (Lea Suter). Ende der Veranstaltung gegen 17 Uhr.

Der Psychologe macht dabei ganz konkrete Vorschläge, wie es zu einem Stopp der Waffenhandlungen und einem Beginn von Verhandlungen kommen könnte: Die westlichen Staaten sollten ein Moratorium für die Aufnahme der Ukraine in EU und NATO erwirken, „um den Konflikt nicht weiter anzuheizen“. Damit komme man dem Sicherheitsbedürfnis Russlands entgegen und gebe Putin eine Möglichkeit, sich zurückzuziehen und das Gesicht zu wahren. „Vielleicht lässt sich Putin auf diese Weise für Verhandlungen gewinnen.“

Antonio Gutteres als Vermittler

Verhandlungen könnten aus Sicht der Friedensregion Bodensee beispielsweise von UN-Generalsekretär Antonio Gutteres als Vermittler geleitet werden, als Ort der Verhandlungen komme die Türkei in Frage oder ein neutraler Staat wie die Schweiz. Ob ein solches Szenario realistisch ist? „Es wäre einen Versuch wert“, sagt Fahrbach.

Diese Haltung bekräftigt Claus Kittsteiner, ebenfalls engagiertes Mitglied der Friedensregion Bodensee: „Als bundesweite Friedensbewegung lehnen wir jegliche Gewalt und Unterstützung von Kriegshandlungen ab, dazu gehören Lieferungen von Waffen, Munition und kampfunterstützenden Gerätschaften sowie die Weiterverbreitung von kriegsfördernder Propaganda.“ In der Geschichte seien keine Anzeichen dafür zu erkennen, „dass mit mehr Waffeneinsatz mehr Frieden und mehr Sicherheit erzeugt wurde.“