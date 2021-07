von Wolfgang Schreiber

Bereits am 1. Juli sind 250 Karten der DreiWelten Card ausgegeben worden. Die Karte ermöglicht es Touristen, etwa 100 Attraktionen im Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Waldshut und im Kanton Schaffhausen kostenfrei zu besuchen. 50 Bürgerkarten wurden online bestellt, berichtete Projektberater Konstantin Feusel am Freitag im Schlössli Wörth am Rheinfall.

Start musste verschoben werden

Der Schaffhauser Regierungsrat Patrick Strasser und die Landräte Sven Hinterseh vom Schwarzwald-Baar-Kreis und Martin Kistler vom Landkreis Waldshut haben am Rheinfall die Medienvertreter über die Lancierung der Karte informiert. Ursprünglich war der Start Anfang April vorgesehen. Wegen der Pandemie und der Reisebeschränkungen wurde das Projekt verschoben. Am 1. Juli trat die Gültigkeit in Kraft.

So viel kostet die Karte Die Bürgercard kostet für Erwachsene ab 16 Jahren 89 Euro/ 99 Franken, für Kinder von 6 bis 15 Jahren: 49 Euro/ 55 Franken. Kinder unter sechs dürfen mit der Bürgercard der Eltern die Erlebnisse nutzen. Zu beachten ist, dass die Karte innerhalb des Nutzungszeitraums (Kalenderjahr) jeweils einen kostenfreien Eintritt bietet. Es ist nicht möglich, mehrmals pro Jahr freie Eintritte zu bekommen. Touristen wiederum bekommen die Karte kostenlos von ihrem Gastgeber, wenn sie mindestens zwei Übernachtungen buchen.

Es gibt die Karte im Schwarzwald-Baar-Kreis, Landkreis Waldshut und bei Schaffhauser Land Tourismus. 80 Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze geben die Card an ihre Feriengäste ab einer Buchung von zwei Nächten. Für Geschäftsreisende gilt das Angebot nicht.

BürgerCard für Einheimische

Auch Bewohner des Landkreises Konstanz ebenso wie die Einheimischen aus den drei Regionen können das Angebot nutzen – allerdings müssen sie die Bürgercard erwerben – online oder in Tourist-Informationen. Der Fernwanderweg von den Triberger Wasserfällen zum Rheinfall gehört ebenfalls zu den Projekten, die ihren Ursprung in der Randenkommission haben, der auch der Kreis Konstanz angehört.

Ursprünglich aus Bad Dürrheim

Erfunden haben die Karte Verantwortliche der Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim. Landrat Sven Hinterseh, Schwarzwald-Baar-Kreis, hatte die Idee von Beginn an zusammen mit dem Bad Dürrheimer Bürgermeister unterstützt. Die Realisierung des Projekts wurde der Kur- und Bäder GmbH übertragen, es begann vor drei Jahren.