Einmal hinter die Kulissen eines großen Festivals schauen und das Ereignis aus einer ganz neuen Perspektive erleben: Das machen der SÜDKURIER und die Organisatoren des Konstanzer Campus-Festivals in einer bisher einmaligen Aktion möglich. Ab sofort können sich Interessenten bewerben. Wie, das sehen Interessierte weiter unten.

Denn der SÜDKURIER stellt zusätzlich zur regulären Berichterstattung eigens für das Ereignis eine kleine Redaktion zusammen, in der Festival-Reporterinnen und -Reporter über ihre Erlebnisse an den beiden Tagen schreiben. Dafür bekommen sie je zwei Festivalpässe im Wert von bis zu 340 Euro.

Was bekommen die Festival-Reporter?

Sechs Personen können mitmachen – sie erhalten für sich selbst und je eine Begleitperson einen kostenlosen Festival-Pass für Freitag, 19. Mai, und Samstag, 20. Mai. Sie können damit das komplette zweitägige Programm miterleben. Zudem dürfen sie vor allen anderen Besuchern auf das Festivalgelände im Konstanzer Bodenseestadion und bekommen zum Auftakt einen umfassenden Einblick auch in Bereiche, die anderen Besuchern versperrt sind.

Wer kann Festival-Reporter werden?

Reporter werden können alle ab 18 Jahren, die richtig Lust auf das Campus-Festival haben. Sie sollten sich zutrauen, vor Ort Eindrücke zu sammeln, daraus einen Text zu schreiben und zusätzlich mit dem Handy Fotos machen zu können. Voraussetzung ist die Teilnahme an einem Vorab-Workshop in Form einer Videokonferenz am Freitag, 12. Mai, um 17 Uhr sowie die feste Zusage, an beiden Festivaltagen vor Ort zu sein.

Wie kann ich an der Verlosung teilnehmen?

Wer in der Pop-Up-Redaktion unter professioneller Begleitung des SÜDKURIER mitmachen will, schreibt in einigen wenigen Sätzen, wer er oder sie ist und warum er oder sie gerne dabei sein möchte. Dies bitte mit einer schnellen E-Mail an konstanz.redaktion@suedkurier.de – mit Stichwort Campus-Festival. Bewerbungsschluss ist Mittwoch, 10. Mai, 17 Uhr. Bewerbungen ohne vollständigen Namen, Handynummer, Wohnort und Alter können leider nicht berücksichtigt werden. Alle Zusendungen, die nicht zum Zuge kommen konnten, werden umgehend datenschutzkonform vernichtet.

Wann weiß ich, ob ich mit dabei bin?

Der SÜDKURIER wird die Mitglieder des Redaktionsteams am Donnerstag, 11. Mai, per E-Mail oder Telefon benachrichtigen und dabei auch erklären, wie sie an ihre kostenlosen Festivalpässe kommen. Wer bis zum Abend des 11. Mai nichts gehört hat, ist leider nicht dabei.