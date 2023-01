Die Schulung

Die Familienpaten erhalten eine Schulung. Die nächsten Schulungstermine sind am 8., 13. und 15. Februar jeweils von 16 bis 19 Uhr via Zoom. Danach folgende weitere Termine folgen nach Absprache und finden in Präsenz im Behördenzentrum in Radolfzell statt. Zudem müssen die Familienpaten einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder absolvieren. Die Ehrenamtlichen erhalten einen Fahrtkostenpauschale von 35 Cent pro Kilometer. Außerdem sind sie unfall- und haftpflichtversichert. Weitere Informationen gibt es unter www. netzwerk-familienpaten-bw .de