Die in der SÜDKURIER-Region so beliebte Fasnacht wackelt. Und auch die Adventszeit könnte coronabedingt ein zentrales, stets fest eingeplantes Ritual verlieren: die Weihnachtsmärkte von Engen bis Konstanz. Eines eint Narren und Marktanbieter jedoch, denn aufgeben wollen viele nicht so einfach. So steht es aktuell um den Radolfzeller Christkindlemarkt, den Singener Hüttenzauber und Co.:

Konstanz Die Konstanzer sind im Landkreis in Sachen Weihnachtsmarkt vorangeprescht. Eine Veranstaltung in gewohnter Form wird es 2020 nicht geben. Damit berufen sich die Organisatoren – Levin Stracke und seine Familie sowie die Agentur Event Promotions – auf die Entscheidung der Bundesregierung, Großveranstaltungen bis mindestens Ende Dezember weiterhin zu verbieten. Jene Veranstaltungen, bei denen die Kontaktnachverfolgung und die Einhaltung von Hygienemaßnahmen nicht möglich sind, bleiben damit untersagt. Doch gibt es wirklich keine Möglichkeit, den Markt in irgendeiner anderen Form stattfinden zu lassen? Die Veranstalter wollen die Hoffnung noch nicht aufgeben. Sie möchten zumindest versuchen, ihn unter Corona-Bedingungen zu retten. Das bedeutet: eine kleinere und dezentrale Organisation in der Altstadt soll mit der Stadt besprochen werden. „Am Donnerstag haben wir damit begonnen, einen Plan B zu diskutieren“, sagt Levin Stracke. Die Stadt stehe dem aufgeschlossen gegenüber, dennoch seien einige Detailfragen zu klären. „Womöglich kommt auch noch eine aktuelle Corona-Verordnung von der Politik, erst dann wird alles spruchreif. Die Lage entwickelt sich ja auch von Tag zu Tag, man kann sie immer nur Stand heute beurteilen“, so Stracke. Welches Gesicht das Hüttendorf letztlich haben könnte, sei deshalb noch nicht klar.

Singen Eine Entscheidung für oder gegen den Hüttenzauber auf dem Singener Rathausplatz ist noch nicht gefallen. Die Veranstaltung in diesem Jahr steht wegen Corona aber selbstredend auf der Kippe. „Wir sind gemeinsam mit der Stadt dran, doch es fehlt die Planungssicherheit“, sagte Tommy Spörrer, Geschäftsführer der organisierenden Agentur Event Promotions, Mitte August. Nun ergänzt Frank Schuhwerk, ebenfalls Geschäftsführer, auf Nachfrage: „Am 17. September gehen wir in Gespräche mit der Stadtverwaltung sowie der Blaulichtfraktion. Dort werden wir ein Konzept unter Corona-Bedingungen vorstellen.“ Sein Bauchgefühl sage ihm, dass unter Einhaltung gewisser Auflagen ein Markt durchgeführt werden könne. Aber: „Natürlich muss das Ganze auch wirtschaftlich rentabel sein.“ Ein Ausfall würde sich bei der Agentur „wirtschaftlich weiter bemerkbar machen, schließlich fällt wegen der Pandemie auch das restliche Jahresgeschäft weg“, so Schuhwerk. Definitiv fehlen würde diesen Winter die Erdinger Urweisse-Hütt‘n, verrät er. Ein Markttreiben mit Glühwein und Lebkuchen solle dank des entworfenen Konzeptes aber möglich sein. „Jetzt muss man abwarten, was am Ende entschieden wird. Im Idealfall kommt zeitnah eine Ansage der Landesregierung. Das würde einheitlich Klarheit schaffen und einiges erleichtern“, sagt Frank Schuhwerk.

Engen „Bis zum 1. Oktober haben wir Zeit, ein Hygienekonzept zu erarbeiten und vorzulegen“, sagt Simona Winter vom Marketing Engen Verein (MEV), welcher den Weihnachtsmarkt in Engen organisiert. Konkrete Ideen, wie sich ein angenehmes weihnachtliches Treiben in der Altstadt trotz Corona umsetzen lässt, würde es bereits geben. „Wir sind sehr motiviert, eine Lösung zu finden. Ein Vorteil von Weihnachtsmärkten ist sicherlich, dass sie unter freiem Himmel stattfinden. Ein Nachteil wiederum sind die Massen an Menschen“, erzählt Winter. Grünes Licht müsse letzten Endes aber die Stadt geben. Eine finale Entscheidung wird für spätestens Ende Oktober erwartet.

Radolfzell Auf eine finale Ansage wartet man derzeit auch für den Christkindlemarkt in Radolfzell. Weil – anders als beispielsweise in Singen und Konstanz mit kommerziellen Anbietern – eine ehrenamtliche Aktionsgemeinschaft die Organisation übernimmt, sind die Voraussetzungen dort etwas anders. „Es wird zumindest schwierig werden, in diesem Jahr etwas auf die Beine zu stellen. Auch die Landesregierung hat noch nichts konkretes entschieden“, sagt Beate Grünwald. Stand jetzt stehe noch nicht fest, was mit dem Weihnachtsmarkt geschehe. Laut Grünwald soll es kommende Woche ein Gespräch mit dem Ordnungsamt geben – frühestens dann könnte es Neuigkeiten geben. Bernhard Kirchner, ebenfalls Teil der Aktionsgemeinschaft, sagt: „Wir sind sehr bestrebt, dass der Weihnachtsmarkt stattfindet – abgespeckt oder in welcher Form auch immer. Der Markt ist so etwas wie das Herzenskind unserer Aktionsgemeinschaft.“ Die Situation aufgrund der Corona-Krise sei für alle schlimm, man brauche Geduld. Kirchner hofft auf klare Signale aus der Politik: „Wir hängen alle in der Luft. Es kann vieles geplant werden, wenn am Ende dann doch überall alles abgesagt wird.“ Bei einem Christkindlemarkt zu Corona-Zeiten könne er sich vorstellen, dass Kunsthandwerke auf jeden Fall angeboten werden. Ein Knackpunkt dagegen sei die Gastronomie. Hier benötige es kreative Lösungen – zum Beispiel Glühwein to go, weil Stehtische 2020 wohl keine Option sein dürften.

Stockach „Die Tendenz geht eher in Richtung eines Neins“, sagt Siegfried Endres, Vorsitzender des Vereins Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG), zur Situation um den Stockacher Winterzauber. Dasselbe gelte für die verkaufsoffenen Sonntage. In erster Linie sei die Entscheidung natürlich abhängig von der politischen Lage und dem Infektionsgeschehen. Der Verein HHG sei im Austausch mit der Stadtverwaltung. „Wirtschaftliche Auswirkungen hätte eine Absage zweifelsohne, doch diese ziehen sich ja durch das ganze Jahr“, so Endres. Vereinsfeste fielen Corona schließlich schon reihenweise zum Opfer, die Kassen konnten nicht wie üblich damit aufgefüllt werden. Nun ist also auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein weihnachtliches Treiben in Stockach coronabedingt ausfällt.

