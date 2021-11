Kreis Konstanz vor 3 Stunden

Es werden wieder deutlich mehr Flüchtlinge erwartet. Die Stadt Singen macht deutlich, dass sie bei der Integration an Grenzen stößt

Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler macht es in der Kreistagssitzung deutlich: In Singen soll zwar eine Gemeinschaftsunterkunft reaktiviert werden, aus seiner Sicht stößt die Stadt aber an klare Grenzen, was die Integration weiterer Flüchtlinge angeht. Sein Appell stößt auf Verständnis.