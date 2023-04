Bodensee vor 2 Stunden

Es regnet und regnet, doch der Pegelstand steigt kaum. Wieso?

Trotz Niederschlags am Bodensee steigt der Pegel nicht wirklich und wegen des Mangels an Schnee in den Bergen droht im Sommer ein unterdurchschnittlicher Wasserstand. Was bedeutet das fürs Trink- und Grundwasser?