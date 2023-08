Wie wird das Wetter? Manch ein Tourist blickt besorgt in die Wetter-App angesichts von einigen Tagen wechselhaften Wetters und häufiger Regenschauer. In dieser Hinsicht können sich die Urlaubshungrigen auf Entwarnung einstellen: Der Ausblick für die kommenden Tage ist regnerisch und kühl, schreibt Andreas Pfaffenzeller, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, auf Anfrage.

Ab Dienstag werde sich jedoch ein Hoch über Frankreich nach Mitteleuropa ausdehnen und wärmere und trockene Luft aus Südwesten nach Süddeutschland transportieren und bis Mitte August anhalten.

Kaum noch Waldbrandgefahr im Landkreis

Und wie geht es der Natur mit den Niederschlägen der zurückliegenden zwei Wochen? Wie steht es um die Waldbrandgefahr? Walter Jäger, Leiter des Kreisforstamts, ist diesbezüglich erleichtert: „Wir haben eine deutlich entspanntere Lage als vor einigen Wochen: Die Bodenvegetation ist feucht, es ist überall deutlich mehr Grün zu sehen“, sagt er. Auch der Waldbrand-Index für die Region Konstanz zeige an, dass die Waldbrandgefahr im Moment gering sei. „Auch für die nächsten zwei Wochen sollte die Gefahr gering bleiben.“

Aus diesem Grund ist die Anordnung des Landratsamts, dass Grillstellen im Wald nicht mehr genutzt werden durften, stillschweigend in ihrer Gültigkeit ausgelaufen. Sie galt bis 31. Juli 2023 und war wegen der extremen Trockenheit im Juni und Anfang Juli erlassen worden.

Pegelstand des Bodensees Aktuell (Stand: 4. August) zeigt der Pegel (Messstelle Konstanz) einen Wert von 3,40 Metern an. Das liegt etwa 50 Zentimeter unter dem langjährigen Mittel. Allerdings liegt der Pegel damit auch um 20 Zentimeter höher als im Vorjahr.

Dennoch: Die Trockenheit bereitet weiter Sorgen, auch wenn viele Menschen sich sonnigeres Sommerwetter wünschen. „Der Dürre-Monitor des Helmholtz-Instituts zeigt selbst im Oberboden (bis 25 Zentimeter Tiefe) noch schwere bis extreme Dürre an.“

Das bedeute, dass trotz des Regens die Wasservorräte nicht aufgefüllt werden konnten. Das bestätigen die Meteorologen: Beim Niederschlag fehlten für einen durchschnittlichen Sommer (Im Schnitt 295 Millimeter in den Jahren 1961 bis 1990) noch etwa 160 Millimeter, schreibt Andreas Pfaffenzeller (DWD).

Trockenheit belastet Bäume unterschiedlich

Kreisförster Walter Jäger zieht eine gemischte Bilanz: „Die Bäume sind im Moment wasserversorgt, insofern geht es ihnen besser. Doch auch bei kurzen trockenen Phasen kommen sie sehr schnell wieder an die Grenze der Trockenheit.“ Die verschiedenen Baumarten treffe es dabei unterschiedlich hart. Die Fichte tue sich bei schweren Böden besonders schwer damit, in die Tiefe zu wurzeln.

Bei großer Trockenheit sei sie stärker gefährdet als etwa die Weißtanne. Zudem könne sich die Fichte, wenn sie zu wenig Wasser habe, kaum gegen den Borkenkäfer, ihren Hauptschädling, wehren. „Die Harzbildung ist ohne Wasser unmöglich, mit ihrem Harz können sie den Käfer aber bekämpfen.“

Wie es bei Temperatur und Niederschlag weitergeht Laut Mittelfristvorhersagen werden für den südbadischen Raum bis Mitte September die Temperaturen um etwa ein bis zwei Grad höher liegen als im langjährigen Durchschnitt, wie Andreas Pfaffenzeller vom DWD schreibt. Die Niederschläge werden eher im durchschnittlichen Bereich angekündigt. Diese Vorhersagen seien, wie er betont, allerdings lediglich ein Anhaltspunkt und beruhen auf statistischen Vorausberechnungen.

Blätterdach des Waldes hält Sommerregen ab

Auch Irmgard Weishaupt, Försterin im Loretto- und im Stadtwald, bestätigt den dramatischen Zustand der Waldbäume. Am Eingang des Lorettowaldes zeigt sie auf eine trockene Stelle unter dem Blätterdach der Laubbäume: „Um einen Waldboden gut zu durchfeuchten, braucht es einen Winterregen“, sagt sie.

Der Sommerregen reiche dazu nicht aus, da er in der Regel vom grünen Blätterdach abgehalten werde, das Wasser verdunste von dort wieder. Fehlten also die Winterregenfälle, bekommen vor allem die älteren, hochgewachsenen Bäume Probleme.

Irmgard Weishaupt, Försterin im Lorettowald, zeigt eine der noch zarten Neupflanzungen, eine Wildbirne. Diese Baumart kommt mit dem heißen und trockenen Klima, das bereits herrscht, besser zurecht. | Bild: Wagner, Claudia

Einfach sei es in ihrem Job als Försterin nicht, darauf zu reagieren. „Wir versuchen, den Waldumbau voranzutreiben, streben an, dass der Wald sich verjüngt“, sagt Weishaupt. Junge Bäume kämen besser mit der ausbleibenden Feuchtigkeit zurecht, sie passten sich schneller an die Bedingungen des Klimawandels an.

Zunehmend pflanzen die Förster im Kreis Konstanz Baumarten wie die Sommerlinde, Wildobstsorten, Esskastanien an – oder unter den Nadelhölzern die Douglasie. Die erstgenannten Arten kommen vor allem in der Rheinebene vor, in der es schon längere Zeit im Sommer heiß und trocken wird.

Trotz aller Mühe, den aktuellen und künftigen Bedingungen Rechnung zu tragen: Der Lorettowald besticht durch seine groß gewachsenen alten Bäume. „Sie werden von den Menschen geliebt“, sagt Weishaupt.

Genau sie aber stellten, wenn sie keinen sicheren Stand mehr hätten, eine Gefahr für Spaziergänger und Jogger da. Der Klimawandel macht den Försterberuf somit zu einer Gratwanderung: zwischen Sicherung der Wege, Rettung des Waldes und dessen behutsamem Umbau.

Ein Blick auf die Douglasien im Lorettowald: Die Art stammt ursprünglich aus dem Westen Nordamerikas und kann Trockenphasen besser überstehen. | Bild: Wagner, Claudia

Grundwasserspiegel steigt trotz Regens nicht

Diese Analyse passt zum aktuellen Stand des Grundwasserspiegels: Er sei in der Bodenseeregion nicht gestiegen, die drei Messstellen im Bodenseeraum (in Singen, Tettnang und Pfullendorf) seien über den gesamten Monat Juli 2023 rückläufig gewesen, schreibt Simone Zehnder, Sprecherin der LUBW, auf Anfrage.

„Die Grundwasserstände bewegen sich dort Ende Juli 2023 auf unterdurchschnittlichem Niveau, in Pfullendorf sind die Grundwasserstände niedrig.“ Engpässe in der Wasserversorgung ergäben sich dadurch allerdings nicht.