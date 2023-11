Langanhaltende Regenschauer, zwischendurch Wind und Wetter, dann ein Herbststurm: Dieses Wetter prägte seit Mitte Oktober den Bodenseeraum. Jetzt ändert es sich: Es wird kälter und vorerst trockener. „Die Wetterlage stellt sich allmählich um über Mitteleuropa“, erläutert Britta Siebert-Sperl, Meteorologin bei Wetterkontor.

Am Dienstag, 21. November, verlagere sich eine Kaltfront von den Benelux-Staaten bis hin zu den Alpen, während gleichzeitig ein Hochdruckgebiet über dem Atlantik im Norden Deutschlands an Einfluss gewinne. Am Bodensee werde von der Wetteränderung aber noch wenig zu spüren sein. Niederschläge seien wahrscheinlich, vermutlich als Sprühregen, die Temperaturen könnten im Raum Konstanz etwa 10 Grad erreichen. „Im Raum Oberschwaben dürften die Temperaturen bereits am Dienstag einstellig sein“, sagt Siebert-Sperl.

Ab Mittwoch, 22. November, wird ein Zwischenhoch über Mitteleuropa das Wetter am See bestimmen. Der Regen werde abnehmen, in den Mittelgebirgen sind Temperaturen von ein bis vier Grad zu erwarten, direkt am See wird es wärmer sein, zwischen 5 und 8 Grad. Es bleibt trocken. „Im Lauf des Mittwochs wird es rasch frischer, abends kann es schon um die 0 Grad kalt sein.“ Die Bodenseeregion bleibe danach noch kurzfristig unter dem Einfluss des Hochdruckgebiets Bionda über dem Atlantik, das Richtung Ungarn weiterziehe.

Erst ab Freitag, 24. November, schwäche sich die Hochdrucklage allmählich ab. Aus der Mitte Deutschlands zögen Regenschauer auch in die Bodenseeregion. Nachmittags und abends könne es ein wenig regnen bei Temperaturen um 8 Grad. Die Schneefallgrenze steige unter Einfluss der Tiefdruckgebiete wieder auf etwa 1200 Meter.

Schnee und Schneeregen ab dem Wochenende

Das klingt alles nicht danach, als wäre der erste Schneefall in greifbarer Nähe. Doch am Sonntag, 26. November, drehe der bis dahin dominante Westwind auf Nord, die Wolken stauten sich an den Bergen. „Dann kann auch am See Schnee fallen“, sagt die Meteorologin, morgens erst als Schneeregen, im Laufe des Tages als Mix aus Schnee und Regen. Schnee, der liegen bleibt, sei aber eher im Allgäu, auf der Alb und im Schwarzwald zu erwarten.

Kalt bleibe es voraussichtlich in der neuen Woche ab dem 27. November. „Zu erwarten sind Werte unter 5 Grad Celsius, nachts gibt es vermehrt Frost. Allerdings wird es hin und her gehen zwischen Kälte und höheren Temperaturen.“ Am See und in Richtung Hochrhein werde es aller Voraussicht nach milder sein mit Werten bis zu acht Grad, am östlichen Bodensee kälter. In den Mittelgebirgen dürfte erstes Schlittenfahren möglich sein, glaubt Britta Siebert-Sperl. Nur auf eine allzu dicke Schneedecke sollte man sich nicht verlassen.