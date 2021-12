Kreis Konstanz vor 4 Stunden

Die Omikron-Variante ist wohl im Kreis Konstanz angekommen

Die Omikron-Variante des Corona-Virus ist im Kreis Konstanz angekommen: Eine Studentin, die in Südafrika war, ist an Covid-19 erkrankt – an ihrem Abstrich konnte man die Omikron-Mutation identifizieren. Das sagt der behandelnde Arzt. Das Landratsamt spricht aber nur von einem Verdachtsfall