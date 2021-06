Am Wochenende haben rund 500 Autoposer erst die Straßen von Singen, dann Stockach und letztlich Konstanz verstopft. Die Polizei war von der Menge der Poser überrascht. Verlagert sich die Szene nach Konstanz? Und wie will die Polizei jetzt vorgehen. Wir haben nachgefragt

Es muss laut gewesen sein – richtig laut. „Das war an den Grenzen von Terror“, sagt Petra Geusch-Leuthe. Sie wohnt in der Radolfzeller Straße, einer jener Straßen, in der am Samstagabend 500 sogenannte Autoposer unterwegs waren.