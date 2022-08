Schleusung oder nicht? Ein noch unbekannter Mann soll in der Nacht auf Dienstag, 23. August, in Konstanz eine eingeschleuste Familie abgesetzt haben. Von dort aus reiste die Familie alleine nach Engen weiter, wo sie beim Polizeiposten ein Schutzersuchen äußerten. Darüber informiert die Bundespolizeiinspektion in einer Pressenotiz am Donnerstag. Die Behörde hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

Laut Angaben der Beamten, informierte der Engener Polizeiposten am Dienstagvormittag zuständige Bundespolizei, dass eine fünfköpfige Familie bei ihnen sei. Das 48-jährige Ehepaar und seine drei Kinder im Alter von 11 bis 24 Jahren hatten wohl eine weite Reise hinter sich, die schließlich auf dem Bundespolizeirevier in Singen endete. Dort gaben zwei Familienmitglieder bei der Befragung an, zunächst in die Türkei und später nach Griechenland sowie anschließend nach Italien geflüchtet zu sein.

Im Transporter bis nach Konstanz

Die Weiterreise nach Deutschland sei daraufhin mit einem Transporter bis nach Konstanz erfolgt. Die Familie soll nach eigenen Angaben einen ihr unbekannten Mann dafür bezahlt haben. Da die irakischen Staatsangehörigen keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen konnten, wurden laut Angaben der Bundespolizeiinspektion Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet eingeleitet.

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittle nun außerdem weiter, um die genauen Tathergänge und die weiteren Hintergründe der mutmaßlichen Schleusung zu klären. Da Familie wurde derweil in die Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Karlsruhe gebracht. Der Verbleib des Fahrers des Transporters scheint ungewiss.