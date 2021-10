Trotz steigender Zahl der mit Covid-19 Infizierten im Kreis steigt die Zahl der in den Kliniken zu behandelnden Covid-Patienten im Moment nicht an: Das dürfte die Folge der Impfkampagne sein. Offiziell liegt die Quote der Erstgeimpften bei 64 Prozent, genau im Landesschnitt, erläutert Landrat Zeno Danner bei der Corona-Konferenz. Dabei sind die Landkreisbewohner, die im Kanton Thurgau geimpft wurden, bereits eingerechnet. Noch keine Erklärung habe er für die hohe Quote an Impfdurchbrüchen im Kreis, die bei etwa 40 Prozent liegt.

„Eine Erklärung wäre, dass Geimpfte unvorsichtiger werden“, vermutet Danner. Wenn man sich ohne Maske in geschlossenen Räumen mit vielen Menschen aufhalte, dann sei eine Infektion trotz Impfschutz möglich.

