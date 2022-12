Kreis Konstanz vor 2 Stunden

Energiewende jetzt: Kann der Landkreis Konstanz bis 2040 wirklich klimaneutral sein?

In knapp 18 Jahren soll der Kreis klimaneutral sein. Kann das gelingen? Laut Sven Simon, Experte für Energiewende, ist die Technologie da. Es hapert aber an anderen Stellen: Wie so oft steht und fällt es mit dem Geld.