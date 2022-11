Konstanz/Friedrichshafen vor 2 Stunden Endstation Bodensee – Zwei gesuchte Männer müssen ins Gefängnis Die Bundespolizei zieht die Gesuchten an der Grenze bei Konstanz und im Stadtbahnhof Friedrichshafen aus dem Verkehr. Einer wurde mehrfach gesucht. Er war unter anderem wegen Freiheitsberaubung verurteilt worden.

(Symbolbild) Bei einer Kontrolle der Bundespolizei an der Grenze in Konstanz ging den Beamten ein per Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz. | Bild: Mirjam Moll | SK-Archiv