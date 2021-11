Ylva gerät oft an ihre Grenzen. Kinder, Haushalt, Partnerschaft und Arbeit, Ylva rotiert. Abends kommt es vor, dass sie ihre Kinder anmotzt. Später tut es ihr leid und sie denkt: „Ich bin keine gute Mutter.“

Ylva gibt es nicht. Oder anders gesagt: Sie steckt wohl in allen Eltern. Diese verzweifeln oft an einer Utopie von gestylten Müttern, stets zum Spielen aufgelegten Papas und einem Leben voller Abenteuer, die ihnen (soziale) Medien vorgaukeln. Von Überforderung und Tränen ist dort keine Rede. Dass der Familienalltag aber nicht nur lustig ist, bestätigt Daniela Eisenhauer aus Konstanz. Die 33-Jährige hat zwei Kinder (neun Monate und zweieinhalb Jahre) und arbeitet als Sonderschullehrerin an der Regenbogenschule.

Eine Konstanzerin versucht, ihren Weg zu gehen

„Ich war eine Weile daheim, aber jetzt hat mein Mann beruflich reduziert und ich darf die Tür auch mal von außen zumachen!“, sagt Eisenhauer. Denn sie kennt das Familien-Hamsterrad, dazu die gut gemeinten Ratschläge. „Man hat eine Ausbildung für die Arbeit, aber aufs Elternsein wird man nicht vorbereitet“, sagt die 33-Jährige. „Man hat erstmal das Gefühl, perfekt sein zu müssen.“ Als ihr Sohn, „ein richtig schlechter Schläfer“, nachts mit im Ehebett lag, war das für viele kritikwürdig. Das Kind werde verwöhnt und lerne nie, im eigenen Zimmer schlafen, hieß es.

Die Eisenhauers hatten ihn gerade ausquartiert, da kam Kind Nummer zwei und auch der Sohn wollte wieder im Familienbett kuscheln. Die Eltern ließen es geschehen und machten eine wichtige Erfahrung: „Eines Tages wollte er von sich aus im Hochbett schlafen und das Thema war erledigt.“ Seitdem weiß Daniela Eisenhauer: „Jede Familie muss nach den eigenen Bedürfnissen schauen. Beim Schlaf heißt das: Wir alle brauchen maximal viel davon, egal wo und egal, was andere sagen.“

„Auf dem Spielplatz hört man vieles“

Das kann ihr Bekannter Alexander Kleber, 35 Jahre, bestätigen: „Auf dem Spielplatz hört man so einiges, aber das muss man ausblenden.“ Kleber hat zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren und war ein Jahr lang in Elternzeit. „Dabei habe ich den Wert der Erziehungsarbeit erst zu schätzen gelernt“, sagt er. Der 35-Jährige erzählt: „Das war während eines Lockdowns und ich bekam damals auch Selbstzweifel, weil ich das Gefühl hatte, weder die Kita noch die Freunde der Kinder ersetzen zu können. Das hörte erst auf, als meine Tochter mir ins Ohr flüsterte: Papa, ich liebe unser Leben!“

„Kinder brauchen authentische Eltern“

Da ging dem Erwachsenenpädagogen ein Licht auf: „Kinder brauchen keine perfekten Eltern, sondern authentische. Und eine aufrichtige Beziehung zu ihnen.“ Alexander Kleber schraubte seine eigenen Ansprüche herunter: „Ich mag es ordentlich, aber es muss nicht immer alles aufgeräumt sein.“ Daniela Eisenhauer setzt zudem auf die Verteilung von Aufgaben zwischen den Eltern, damit jedem Luft für sich selbst bleibt – und Paarzeit ohne Nachwuchs. „Und nicht so hart mit sich selbst ins Gericht gehen, wenn in der Erziehung etwas nicht so läuft.“ Auch sie kennt das Zweifeln: „Ich dachte: Ich bin Pädagogin und bekomme das mit meinen Schülern gut hin – warum daheim manchmal nicht?“

Tine Machill kennt die Überforderung vieler Eltern. Die Diplomsozialpädagogin leitet den Bereich Eltern- und Familienbildung beim Deutschen Roten Kreuz Konstanz. „Schon in der Schwangerschaft nimmt man sich vor, eine perfekte Mama zu werden. Doch nach der Geburt holt der Alltag uns schnell ein“. Oft sind es die Frauen, die in der Familie alles am Laufen halten und mental sehr belastet werden können: „Man wird gereizt oder ist den Tränen nahe und versucht nur noch, es allen recht zu machen.“

So ging es ihr selbst, als ihre Kinder klein waren. „Ich hatte einen extremen Perfektionismus“, gibt Tine Machill zu. „Ich kam in einen Gefühlszustand, der niemandem gut tat, und die Unzufriedenheit vor allem in der Partnerschaft nahm zu.“ Sie trennte sich von ihrem Mann und sortierte ihr Leben neu. Inzwischen weiß die 51-Jährige, was Eltern hilft: An erster Stelle steht die Selbstfürsorge. „Unser größtes Geschenk sind wir selbst, wir müssen uns gut um uns kümmern.“

Keine Standards in Erziehungsfragen

Was noch? Entspannter werden, die Wäsche auch mal stehen lassen und stattdessen gemeinsam lachen, mehr Leichtigkeit in den Alltag bringen und sich nicht mit anderen vergleichen. Gefährlich werde es, wenn Meinungen und Theorien von außen unser Bauchgefühl überlagern. Nicht zielführend sei deshalb die Suche nach Standards in Erziehungsfragen: „Jeder von uns ist anders. Daher gibt es kein Richtig oder Falsch, sondern es geht immer um eine wertschätzende Beziehung zum Kind und zu uns selbst – und die kennt viele Wege.“ Ihr Credo fasst sie so zusammen: „Vertraut eurem Instinkt und genießt den Augenblick mit euren Kindern, ohne euch zu fragen, was andere denken. Lacht, spielt und verliebt euch in das Leben!“