Diana Tritschler zweifelt. Sie zweifelt immer wieder daran, ob sie ihren Beruf als Heilerzieherpflegerin weiterhin ausüben soll. Nicht, weil sie diesen Job nicht über alles lieben würde. „Den Job muss man mit dem Herzen machen“, sagt sie. Tritschler zweifelt, weil von der Politik verlangt wird, dass sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, wenn sie ihren Job weiter ausüben will.

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht Seit dem 15. März 2022 gilt für Menschen in Pflegeberufen eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Wer sich nicht impfen lassen will oder als genesen gilt, muss von der Verwaltung der Einrichtung ans zuständige Gesundheitsamt gemeldet werden. Bis zum 31. Dezember gilt das Gesetz noch. Ob es verlängert ist, ist noch nicht bekannt.

1013 Pflegekräfte sind dem Gesundheitsamt im Kreis Konstanz bekannt, die nicht geimpft sind, aber trotzdem arbeiten. Auch der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) beschäftigt 214 ungeimpfte Personen. 155 Einrichtungen kreisweit sind betroffen. Ein Betretungsverbot hat das Gesundheitsamt noch nicht ausgesprochen.

Bußgeldverfahren gegen Pflegerin eingeleitet

Eine dieser betroffenen Personen ist Diana Tritschler. Sie ist Pflegekraft, nicht geimpft, kürzlich genesen und arbeitet im St.-Klara-Haus in Singen. In der Einrichtung der Caritas wohnen geistig behinderte Menschen. Nun hat sie einen Brief vom Landratsamt Konstanz erhalten. Sie muss sich einem Anhörungsverfahren stellen, weil sie eine Ordnungswidrigkeit begangen hat: Sie hat ungeimpft gearbeitet. „Das ist der erste Schritt zu einem Bußgeldverfahren“, sagt Wolfgang Heintschel vom Caritas-Verband Hegau-Singen.

Wolfgang Heintschel vom Caritas-Verband Hegau-Singen und Heilpflegeerzieherin Diana Tritschler. | Bild: Steinert, Kerstin

Rein rechtlich sei dieses Vorgehen korrekt. Dem Landratsamt könne man keinen Vorwurf machen, findet Heintschel. Aber sehr wohl der Politik und den Köpfen dahinter– hier sind die Meinungen bereit gefächert. „In all unseren Caritas-Einrichtungen betrifft das etwa 40 Personen“, sagt Heintschel.

Auch Angelika Jauch, Leiterin der Pflegeeinrichtungen Korian in Stockach und Bodman-Ludwigshafen, geht es ähnlich. „Bei uns sind vier Kollegen gemeldet worden“, sagt sie und ergänzt: „Ein Ausfallen jedweder Mitarbeiter würde die Abläufe und Versorgung der uns anvertrauten Menschen erheblich stören.“ Bereits im März haben die Pflegeeinrichtungen Alarm geschlagen und darauf hingewiesen, dass die Impfpflicht zu Problemen in den Heimen führen könnte.

Auch Kollegen üben Kritik

Oft wird Tritschler wegen ihrer Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, in die Ecke der Querdenker, Verschwörungstheoretiker und Impfgegner gestellt – auch von Kollegen. „Ich hege keinerlei Groll gegen diese Kollegen. Mir ist bewusst, dass da die Angst aus den Kollegen gesprochen hat“, sagt Tritschler und versichert, dass sie keine Querdenkerin sei. „Das ist die erste Impfung in meinem Leben, die ich nicht gemacht habe“, sagt sie.

Diana Tritschler, Heilpflegeerzieherin, erklärt: „Ich habe mich von mehreren Ärzten beraten lassen. Die Meinungen über die Impfungen gingen weit auseinander.“ | Bild: Steinert, Kerstin

Doch warum hat sie sich gegen die Schutzimpfung entschieden? „Zum Zeitpunkt der ersten Impfungen habe ich versucht, ein Kind zu bekommen“, erklärt sie. Sie habe Angst gehabt, dass eine Impfung die Schwangerschaft erschwere. „Ich habe mich von mehreren Ärzten beraten lassen. Die Meinungen über die Impfungen gingen weit auseinander“, sagt sie.

Und jetzt? Jetzt gebe es Omikron. „Da sind so viele trotz Impfungen und durchgestandener Covid-Erkrankung erkrankt. In der Impfung sehe ich keinen Sinn mehr“, erläutert sie.

Pflegeheime bezweifeln Sinn der Impfpflicht

Wolfgang Heintschel sagt stellvertretend für den Caritas-Verband, dass sie prinzipiell hinter der Impfkampagne stehen: „Als die Delta-Variante aufkam, war es wichtig, zu impfen. Aber seit es Omikron gibt, kann man eine Ansteckung nur durchs Impfen nicht unbedingt verhindern.“ Genau der gleichen Meinung ist auch Jauch: „Die Einrichtungsbezogene Impfpflicht ist trotz des bestehenden Impfstatus und -schutz mit ständig positiven Fällen im Bereich des Personales zu hinterfragen.“

Besonders grotesk erscheint Pflegerin Tritschler, dass ihr im schlimmsten Fall nun ein Bußgeld droht. „Es wäre für mich das Schlimmste, nicht mehr als Heilerziehungspflegerin arbeiten zu dürfen, aber ich werde kein Bußgeld bezahlen, um arbeiten zu dürfen“, sagt sie. Sie hofft ein mildes Urteil durch das Gesundheitsamt.

Wie dieses Urteil ausfallen wird, ist noch ungewiss. Das Landratsamt wartet erst mal die politische Lage ab. Jens Bittermann, persönlicher Referent des Landrats, sagt: „Abhängig für den Ausgang der Bußgeldverfahren ist vor allem die Entscheidung zur Verlängerung des Gesetzes zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht.“