Thayngen/Bietingen vor 1 Stunde

Einreiseverbot: 48-Jähriger muss für 582 Tage in Haft

Trotz eines Einreiseverbots nach Deutschland, haben Eidgenössische Zollbeamten einen 48-jährigen Türken beim Zoll in Thayngen/Bietingen erwischt. Er wurde an die deutschen Kollegen überstellt. Weil er sich nicht an die Auflage gehalten hat, nicht mehr nach Deutschland zurückzukehren, muss er 582 Tage in Haft