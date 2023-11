Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben am Montag, 20. November, vier Männer festgenommen, die wegen bisher nicht gezahlter Geldstrafen gesucht wurden. Zwei konnten das Geld spontan aufbringen, die anderen beiden sitzen nun im Gefängnis.

In Konstanz wurde am Mittag ein 24-jähriger rumänischer Staatsangehöriger bei der Einreise aufgehalten, gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vorlag. Wegen eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz –sprich fehlende Kfz-Haftpflicht – war der Gesuchte im Februar rechtskräftig vom Amtsgericht Nürnberg zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt worden.

Knapp 30 Minuten später folgte ebenfalls in Konstanz der nächste Zugriff. Erneut war ein Mann aus Rumänien betroffen. Ihn suchte nach Angaben der Bundespolizei die Staatsanwaltschaft Potsdam. Das Amtsgericht Brandenburg hatte den 35-Jährigen im Dezember 2022 wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 1620 Euro verurteilt.

Beide Männer konnten die offene Geldstrafe begleichen und ihre Reise anschließend fortsetzen. Anders gingen die beiden weiteren Festnahmen am Montag aus: Zunächst wurde bei der Kontrolle eines Fernreisebusses ein 46-Jähriger aus Georgien geschnappt, der der Justiz nach einer Verurteilung wegen Diebstahls in Heidelberg bereits seit dem Sommer 2019 den Betrag von 980 Euro plus Gerichtskosten schuldete.

Nahe dem Grenzübergang Bietingen im Hegau endete der Tag mit einer letzten Festnahme. Ein 45-jähriger Mann aus Rumänien wurde kontrolliert, als er nach Deutschland einreisen wollte. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth suchte ihn, weil er eine Geldstrafe wegen Diebstahls von 980 Euro noch nicht beglichen hatte.

Da die Beiden das Geld nicht aufbringen konnten, wurden sie in die Justizvollzugsanstalt Konstanz gebracht. Dort fallen nun weitere Kosten für den Steuerzahler an. Ein Hafttag in Baden-Württemberg kostet laut Justizministerium pro Kopf rund 180 Euro.