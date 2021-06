Kreis Konstanz/Sylt vor 9 Stunden

Einmal Sylt und zurück: Mit dem Nachtzug vom Bodensee direkt an die Nordsee

Ab Mitte Juli kann man mit dem Nachtzug von Konstanz bis nach Westerland fahren. Ein privater Bahnbetreiber lässt von Juli bis in den Herbst hinein die Züge verkehren. Für die rund 1100 Kilometer lange Strecke braucht der Zug knapp 18 Stunden. Zum Mittag sitzt man dann am Strand an der Nordsee