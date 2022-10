Kreis Konstanz vor 1 Stunde

Einfach absurd – Maske auf, Maske ab! Warum manche Corona-Regeln mehr verwirren

Seit Anfang Oktober gelten neue Corona-Regeln. In Pflegeheimen müssen Bewohner eine Maske tragen. In Zügen müssen Fahrgäste in Deutschland eine Maske tragen, in der Schweiz nicht. Und wie ist es auf der Fähre?