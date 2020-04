Wenn das Telefon klingelt, atmet Regina Böck durch. Sie weiß: Jetzt ist jemand am Apparat, der ihre Hilfe braucht. Regina Böck ist Psychologin und Leiterin der Psychologischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung Bodensee. Normalerweise betreut die Psychologin Klienten, die wegen Eheproblemen, Lebenskrisen oder Depressionen zu ihr kommen.

„Aber in dieser Krisenzeit haben wir ein Corona-Sorgentelefon eingerichtet. Jeder, der psychologische Unterstützung zur Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen sucht, kann sich bei uns melden“, sagt Regina Böck.

Corona-Sorgentelefon richtet sich an jeden

Die Psychologin weiß, wie sehr die Corona-Krise am Nervenkostüm vieler Menschen zerrt. „Es geht plötzlich um sehr existenzielle Fragen. Viele Menschen sind von Kurzarbeit betroffen, sie haben Angst vor dieser Ungewissheit“, sagt sie. Deshalb hat sie in ihrer Einrichtung ein Corona-Sorgentelefon eingerichtet. „Anrufen kann wirklich jeder. Wir sind zehn ausgebildete Berater, die gerne helfen“, erklärt sie.

Die Familientherapeuten, Psychologen und Lebensberater geben den Anrufern dann Tipps gegen Vereinsamung während des Kontaktverbotes und wie man sich bei Familienstress zwischendrin entspannen kann.

60 Minuten Sprechzeit mit Beratern

„Wir sind aber auch weiterhin für unsere bisherigen Klienten da. Und für Menschen, die physisch angeschlagen sind“, sagt Regina Böck. Leider gehe die Beratung zurzeit nur telefonisch. „Aber wir nehmen uns 60 Minuten pro Anrufer oder 90 Minuten für Paare Zeit“, erläutert sie.

Die Telefonnummern der Beratungsstelle

Die ausgebildeten Berater sind in drei Standorten für ihre Klienten da: In Singen unter Telefon (0 77 31) 6 38 88 von montags bis freitags von 9 bis 12 und dienstags bis donnerstags von 15 bis 18 Uhr, in Konstanz unter Telefon (0 75 31) 2 32 10 von montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr, und von dienstags bis donnerstags von 15 bis 17 Uhr und in Überlingen unter Telefon (0 75 51) 6 31 17.

Prinzipiell ist es aber egal, woher der Anrufer kommt. Im Sekretariat der Beratungsstelle, die ein Angebot der Erzdiözese Freiburg ist, werden die Daten telefonisch aufgenommen und ein Berater wird zeitnah zurückrufen. Mehr Infos unter: http://www.eheberatung-bodensee.de