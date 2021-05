Kreis Konstanz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Eine Impfung kostet 28 Euro – welche erstaunlichen Fakten sich noch hinter der Fassade des KIZ verstecken

Im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Singen werden täglich bis zu 800 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Dabei kostet eine Impfung 28 Euro. Pro Tag werden also bis zu 256.800 Euro in die Oberarme der Impflinge gespritzt. Allerdings muss das Landratsamt viele Kosten erst mal vorstrecken und schickt hinterher eine Rechnung an das Land.