In Konstanz klickten am Montag, 18. Juli, die Handschellen: Beamte der Bundespolizeiinspektion nahmen zwei Männer fest. Einer der Beiden kam am Morgen direkt in die Justizvollzugsanstalt (JVA), der andere konnte nach Zahlung einer offenen Geldstrafe seine Reise fortsetzen.

Erste Verhaftung am Morgen

Beamte kontrollierten zunächst morgens am Bahnhof Konstanz einen Mann aus Rumänien, der sich längst nicht mehr in Deutschland hätte aufhalten dürfen. Statt eines Ausweises hatte der 35-Jährige nach Angaben der Bundespolizei lediglich ein Schreiben der Stadt Bielefeld bei sich. Darin habe gestanden, dass ihm das Recht auf Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet entzogen worden sei.

Seiner damit verbundenen Verpflichtung zur Ausreise innerhalb von 30 Tagen war er nicht zeitgerecht nachgekommen. Seit Mitte April suchte deshalb die kommunale Ausländerbehörde der Stadt Bielefeld nach ihm. Hinzu kam eine weitere, erst seit vier Tagen bestehende Ausschreibung: Wegen Erschleichens von Leistungen hatte das Amtsgericht Stuttgart den Mann vor wenigen Wochen rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt.

Zahlen konnte er diese Strafe nicht, weshalb er ersatzweise eine 30-tägige Haftstrafe in der JVA Konstanz antrat. Was danach mit dem Mann geschieht und ob er aufgrund der bestehenden Ausreisepflicht ausgewiesen wird, darüber entscheidet die Ausländerbehörde in Bielefeld.

Zweite Verhaftung am Abend

In den späten Abendstunden führte die Kontrolle eines grenzüberschreitenden Reisebusses aus Zürich am Parkplatz Döbele schließlich zu einer weiteren Festnahme: Die Staatsanwaltschaft Osnabrück suchte einen der Passagiere bereits seit Oktober 2019 aufgrund unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln. Das Amtsgericht Nordhorn hatte den 29-Jährigen zuvor rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 2900 Euro verurteilt. Nachdem der Busreisende die offene Geldstrafe beglichen hatte, setzte er seine Reise fort.