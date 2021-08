Es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen in der Konstanzer Schänzle-Halle. Ausnahmsweise geben sich hier nicht Sportler die Klinke in die Hand, sondern Menschen, die anderen helfen wollen und ihr Blut spenden. Das rote Lebenselixier ist kostbar – gerade in den Sommermonaten. „Viele Unfälle“, stellt Christina Hohner, Referentin des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg, fest. Worüber sie gemeinsam mit Klaus Wielath, Geschäftsführer des DRK-Ortsvereins Konstanz, froh ist: Trotz Pandemie ist die Spendenbereitschaft im Landkreis Konstanz ungebrochen.

Die Spendertauglichkeit wird von Jürgen Rasing untersucht.

Die Spendebreitschaft ist nach wie vor groß

In Konstanz heißt das in Zahlen: „Im Jahr 2020 hatten wir lediglich 15 Konserven weniger als im Jahr 2019. Auch der Anteil an Erstspendern ist bei etwa 20 Prozent gleichgeblieben“, berichtet Wielath. Da meldet sich Veronika Walz, Einsatzleiterin der Blutspende-Aktion in Konstanz, sofort zu Wort: „Das ist extrem hoch. Landesweit liegt der Durchschnitt bei etwa acht bis zehn Prozent.“ Warum belegt Konstanz einen solchen Spitzenplatz? „Weil wir eine tolle Jugend haben“, lächelt Walz und kommt auf die vielen Studierenden zu sprechen, die gerne bereit sind, ihr Blut zu spenden.

Blutspende-Termine Die nächsten Termine im Landkreis Konstanz: 2. August von 14 bis 19.30 Uhr, Eugen-Schädler-Halle in Mühlhausen-Ehingen; 9. August von 15 bis 19.30 Uhr, Wollmatingerhalle in Konstanz; 10. August von 14 bis 19 Uhr,

Hegauhalle in Hilzingen; 19. August von 14 bis 19.30 Uhr, Inselhalle Insel Reichenau; 26. August von 10 bis 19.30 Uhr, Münchriedhalle in Singen.

Wichtig: Die Teilnahme an der Blutspende ist nur nach vorheriger Online-Terminvereinbarung möglich. (as)

Vor allem junge Menschen spenden Blut

Wie auf ein Stichwort kommt eine junge Frau vergnügt hereinspaziert: die 20-jährige Studentin Marie Nagel. Sie hat schon häufig ihr Blut gespendet. „Es ist eine ganz einfache Art, anderen Menschen zu helfen“, meint sie, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. Lächelnd fügt sie an: „Ich habe genug Blut.“ Die Pandemie hält sie nicht davon ab, auf ihre Weise einen Dienst am Nächsten zu leisten. Warum auch? „Es ist alles noch steriler als sonst“, stellt sie fest.

Blutspenden ist nur nach vorheriger Online-Terminvereinbarung möglich.

Die vorherige Online-Terminvereinbarung, die mit Beginn der Pandemie eingeführt wurde, findet sie schlichtweg „perfekt, viel besser als vorher. Es ist super einfach und geht ganz schnell“, meint Nagel. „Die Reservierung ist angenehm. Das werden wir beibehalten, denn darüber sind alle glücklich“, stellt Christina Hohner fest. „Früher gab es immer wieder Stoßzeiten oder Leerlauf“, erinnert Wielath. Jetzt aber laufe alles wie am Schnürchen in angenehmer Kontinuität.

Wichtige Vitalparameter werden geprüft

Marie Nagel geht in das Foyer der Sporthalle, desinfiziert erst einmal ihre Hände, wird registriert und bekommt den Blutspender-Fragenbogen ausgehändigt, den sie in einem separaten Raum in Ruhe ausfüllt. Anschließend geht sie direkt zur nächsten Station, wo ihre Vitalparameter, darunter Blutdruck und HB-Wert (Hämoglobin, eisenhaltige Proteine im Blut), gemessen werden. „Eine Gratisuntersuchung“, schmunzelt Walz und fügt an: „Das wissen eigentlich alle zu schätzen.“

„Es sind alles wundervolle Menschen, die mit ihrem Blut Leben retten."Veronika Walz, Einsatz­leiterin der Blutspende-Aktion

Anschließend folgt das Arztgespräch, wobei der Fragebogen nochmals durchgegangen und die Spendertauglichkeit überprüft wird. Bei Nagel ist alles okay. Sie wird galant von Walter Weltin, einem der erfahrenen, ehrenamtlichen Helfer, zur Liege geführt und gefragt, welchen Arm sie zur Verfügung stellen möchte, um die passende Liege wählen zu können: „Links oder rechts?“ „Egal“, meint Nagel. „Egal-Betten haben wir auch“, pariert er sofort mit einem strahlenden Lächeln. Kaum hat sie es sich auf der Liege bequem gemacht, kommt der Arzt noch einmal vorbei und legt eine Schachtel mit einem Eisenpräparat neben die junge Frau. Ein toller Service. Eisenmangel – typisches Frauenproblem.

Helfer werden immer benötigt

Nagel liegt ganz entspannt da. „Es ist einfach schön, zu helfen“, sagt die 20-Jährige und erzählt von sich aus: „Einen Organspenderausweis habe ich auch. Das ist wie Blutspenden. Wenn es dazu kommt, brauche ich meine Organe eh nicht mehr.“ Das sagt die junge Frau ganz sachlich. Dass sie sich schon in jungen Jahren Gedanken über das Leben und Sterben gemacht hat, wird in diesen kurzen Sätzen deutlich.

Eine außergewöhnliche Frau, auf die Weltin ein Auge hat, damit es ihr während der Blutspende gut geht. „Es sind alles wundervolle Menschen, die mit ihrem Blut Leben retten“, bemerkt Veronika Walz. Das DRK ist über jede Blutspende froh, aber auch „über jede helfende Hand“, merkt Christina Hohner an. Wenngleich die Abläufe durch die vorherige Terminvereinbarung verbessert wurden, muss aufgrund der Pandemie dennoch ein Mehraufwand betrieben werden. Die Abstände der Liegen mussten beispielsweise vergrößert werden, wodurch die Anzahl verringert werden musste.

„Die Reservierung ist angenehm. Das werden wir beibehalten, denn darüber sind alle glücklich."Christina Hohner, Referentin des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg.

Statt einem werden dann zwei Blutspende-Aktionen durchgeführt, um die notwendige Anzahl an Konserven zu bekommen. „Über jeden freiwilligen Helfer sind wir froh. Man muss dafür nicht Mitglied im DRK sein und auch keinen Ersthelfer-Kurs absolviert haben“, sagt Klaus Wielath. Hilfe werde beispielsweise bei der Anmeldung, der Ausgabe der Essensgutscheine oder für die Begleitung der Spender von der Liege in den Ruhebereich benötigt. „Wer mithelfen möchte, kann sich direkt an den jeweiligen Ortsverein wenden“, so Wielath.

