Ein schwerer Weg zur Impfung: Wie eine Seniorin aus Konstanz trotzdem einen der ersten Impftermine bekommen hat

Edith Volk ist 86 Jahre alt und lebt in Konstanz. Sie ist eine von 90 Personen, die am Freitag im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Singen gegen das Coronavirus geimpft wird. Einen Termin zu bekommen, sei nicht so einfach gewesen. Nun steht sie vor der nächsten Herausforderung von Konstanz nach Singen zu kommen.