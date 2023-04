Die Karte zeigt die Orte mit den zehn höchsten gemessenen Temperaturen im abgelaufenen Monat. Rheinfelden liegt ganz vorne, noch vor Freiburg, das traditionell zu den wärmsten Orten in ganz Deutschland zählt.

Die Temperatur

Frühlingshafte 23,9 Grad Celsius zeigte das Thermometer am 13. März in Rheinfelden an. Geprägt war der Monat aber vor allem durch Temperatursprünge. Überall in der Region fiel die Temperatur im Laufe des März weit unter null Grad Celsius. Trotzdem war der März wieder deutlich wärmer als in den Vergleichsperioden.

Auch in Rheinfelden, das trotz des Temperaturrekords aber nicht am auffälligsten war. In Friedrichshafen und Geisingen war es im Schnitt viel wärmer, als es in den Referenzperioden war.

Wieso diese beiden Referenzperioden? Um Wetter einordnen zu können, braucht es einen Vergleich. In Europa hat sich durchgesetzt, mit der Referenzperiode von 1961 bis 1990 zu arbeiten. Für diesen Zeitraum gibt es verlässliche Daten und er ist „nur zum Teil von der aktuell zu beobachteten beschleunigten Erwärmung betroffen“, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD).



Weil diese Periode schon sehr weit in der Vergangenheit liegt, betrachten wir zusätzlich den Zeitraum von 1981 bis 2010. Dadurch gewinnen wir ein genaueres Bild der nahen Vergangenheit. Was ist der Unterschied zwischen Wetter und Klima? Das Max-Plank-Institut beschreibt Wetter als einen „physikalischen Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort“. Wie das Wetter wann und wo zu sein hat, definiert das Institut nicht. Das wäre auch kaum möglich, denn Wetter ist ein Naturphänomen, es schwankt ständig und folgt keinen strikten Regeln.

Der DWD spricht von „Temperaturen zwischen Spätwinter und Frühsommer“, die die folgende Karte dennoch rot einfärben. Je dunkler das rot, desto höher die Temperatur.

Die Klima-Indizes

Trotz der Temperatursprünge gab es in weiten Teilen der Region zu wenige Frosttage. Damit sind Tage gemeint, an denen die Temperatur jedenfalls kurzzeitig unter null Grad Celsius sinkt. Rheinfelden ist im Schnitt, Pfullendorf und Villingen-Schwenningen liegen deutlich darunter,

Der Niederschlag

Ganz anders sieht die Karte mit dem Niederschlag aus: Laut DWD war der vergangene März der nasseste seit 2001. Auch im zuletzt sehr trockenen Südwesten — jedenfalls in Teilen.

Denn der Regen ist nicht überall in der Region angekommen. Während die Wetterstationen am westlichen Bodensee, dem Hegau und dem Schwarzwald deutlich mehr Niederschlag gemessen haben, liegen die übrigen Stationen in etwa im Schnitt.