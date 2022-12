von David Hilzendegen und Jörg-Peter Rau

„Schnell einen Termin erhalten, freundlich und kompetent behandelt, Praxis mit Wohlfühl-Faktor.“ Klingt gut in der Google-Bewertung, muss aber nicht stimmen. „Tagelang am Telefon nicht durchgekommen, Ärztin wirkt empathielos, es gibt schwere Zweifel an der Kompetenz.“ Klingt schlecht in der Google-Bewertung, kann in der Sache stimmen – und trotzdem aus dem Internet schnell wieder verschwunden sein.

Ihre Erfahrung mit Ärzten? Haben Sie Erfahrungen mit langen Wartezeiten gemacht, bis Sie einen Termin bekamen? Was haben Sie bei der Suche nach einer Praxis erlebt? Wie schätzen Sie als Patient die ärztliche Versorgung im Landkreis ein? Und wie erleben Sie Ihre Behandlung? Berichten Sie uns davon, bitte unter Angabe Ihres Namens und der Kontaktdaten, per E-Mail an konstanz.redaktion@suedkurier.de . Es gilt der Informatenschutz.

Bodensee/Hegau „Mein Arzt ist unverschämt“ – So bewerten Patienten die Mediziner im Kreis Konstanz auf Google Das könnte Sie auch interessieren

Bewertungen gibt‘s ganz einfach gegen Geld...

Denn hinter den Online-Bewertungen, unter anderem von Ärzten, steht längst eine ganze Industrie. Bei Dienstleistern kann man sich gute Bewertungen ebenso kaufen, wie sie dafür sorgen, dass schlechte Bewertungen wieder gelöscht werden. Immer gegen Geld und oft nicht mit dem Ziel der Wahrhaftigkeit.

... und gegen Geld wird man sie auch wieder los

So wirbt ein einschlägiges Portal so: „Gewinnen sie das Vertrauen Ihrer Kunden & steigern Sie so Ihren Umsatz! Verifizierte Bewertungen von echten Google Nutzern!“ Ob diese „echten Google Nutzer“ die entsprechende Dienstleistung überhaupt wahrgenommen haben, bleibt offen.

Dafür gibt es die Geld-zurück-Garantie, die Buchung ist nur einen Mausklick entfernt. Ein anderer Dienstleister verspricht: „Negative Google Bewertungen löschen lassen, war nie einfacher“, kostet ab 119 Euro und „helfen Dir, Deinen Ruf nachhaltig aufrechtzuerhalten“.

Konstanz Wird zu viel gemeckert? Drei Gastronomen sprechen über Erfahrungen und Erwartungshaltungen Das könnte Sie auch interessieren

Wer etwas zusammenlügt, macht sich strafbar

Auch im Kreis Konstanz können also Firmen und Praxen online bei Agenturen positive Bewertungen kaufen. Bisweilen erhalten zum Beispiel Mediziner sogar unverblümte Angebote, sich doch solche Beurteilungen zu kaufen. Im Detail funktioniert das nach überstimmenden Recherchen dann so: Die Agenturen vermitteln Rezensenten, die der Firma zumeist die Bestnote geben. Manchmal sind diese Rezensenten sogar keine echten Personen, sondern erfundene Fake-Profile.

Die Rechtslage ist dabei relativ klar. Sofern die Bewertungen von echten Menschen kommen, die das Produkt oder die Dienstleistung auch tatsächlich genutzt und getestet haben, ist der Handel mit Bewertungen legal, auch wenn für Verbraucher nicht immer ersichtlich ist, dass für die Bewertung Geld bezahlt wurde. Phantasiert dagegen jemand im Auftrag etwas zusammen, handelt es sich juristisch gesehen um Wettbewerbsverzerrung.

Schwarzwald-Baar Rauer Ton im Netz: So geht die Tourismus-Branche im Schwarzwald mit negativen Online-Bewertungen um Das könnte Sie auch interessieren

Mit schlechten Bewertungen wird oft auch gedroht

Etwas verzwickter ist die Rechtlage bei jenen Anbietern, die damit werben, dass sie negative Bewertungen löschen lassen können. Das ist beispielsweise bei Fake-Profilen oder ungerechtfertigten Bewertungen legal. Immerhin werden, die Ärzte selbst immer wieder berichten, schlechte Bewertungen auch als Droh- und Druckmittel verwendet, wenn Patienten aus medizinischen Gründen nicht das bekommen können, was sie gerne hätten. Google selbst – die Plattform profitiert immerhin in vielfacher Hinsicht von den Bewertungen – behauptet, keine sachlich korrekten Rezensionen zu löschen.

Wie also umgehen mit Bewertungen? Sie sind in der Welt und Teil der Wirklichkeit, ein kritischer Umgang ist aber angebracht. Wir beim SÜDKURIER haben bei unserer Recherche über Bewertungen von Ärzten im Kreis Konstanz genau hingesehen. Dabei haben wir keine Anhaltspunkte für gekaufte oder gelöschte Bewertungen gefunden, können aber nicht komplett ausschließen, dass es einzelne gibt.