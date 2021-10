von pm/kst

Sie tauschen die Plätze. Der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt, der seit sieben Jahren den Vorsitz der CDU-Fraktion innehat, gibt eben diesen an Singens OB Bernd Häusler ab. Das teilt die Fraktion in einer Pressemitteilung mit. Bisher waren die Rollen genau andersherum verteilt. Häusler war der Stellvertreter von Burchardt, diese Aufgabe übernimmt ab November der Konstanzer OB.

Tausch war schon früh vereinbart

2014 hatte Burchardt den Vorsitz der CDU–Fraktion übernommen, nachdem Franz Moser, ehemaliger Bürgermeister von Hilzingen, nach vielen Jahren nicht mehr für den Kreistag kandidiert hatte. Burchardt und Häusler waren damals beide neu in den Kreistag gewählt worden. Laut Mitteilung vereinbarten sie damals, dass sie den Vorsitz nach einigen Jahren tauschen würden.

Nun ist es soweit. Dem Wechsel an der Fraktionsspitze stimmt der Kreistag am Montag zu. „Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel. Ich danke Bernd für seine Bereitschaft, den Vorsitz der Fraktion zu übernehmen, und gratuliere ihm zu seiner Wahl“, wird Burchardt in der Mitteilung zitiert.

Er betont, was man in dieser Zeit vorangetrieben habe. „Wir haben die Entwicklung unseres gemeinsamen Klinikverbundes vorangetrieben und den Generationswechsel in der Geschäftsführung vollzogen. Wir haben die großen Schwierigkeiten der Flüchtlingsunterbringung gemeinsam gemeistert, in den Nahverkehr investiert und ein neues Berufsschulzentrum in Konstanz auf den Weg gebracht. Und nicht zuletzt haben wir mit Zeno Danner einen neuen Landrat gefunden und gewählt. Ich bin zufrieden mit dem, was wir in dieser Zeit erreicht haben, und freue mich, jetzt ein Stück der Verantwortung abgeben zu können“, sagt Burchardt und verweist darauf, dass er als Stellvertreter tätig bleibe und „weiterhin für das Thema Klimaschutz für die Fraktion sprechen“ werde.

Häusler freut sich nun auf die Aufgabe als Vorsitzender

„Jetzt schauen wir nach vorne: Wir haben in den nächsten Jahren wichtige Entscheidungen vor uns, und ich bin bereit, die Weichenstellungen im Landkreis in den nächsten Jahren aktiv zu begleiten“, sagt er.