Konstanz vor 2 Stunden

Ein kleiner Junge, womöglich ertrunken, und dann putzmunter zuhaus. Wie sieht ein Retter das?

Was geht in einem Menschen vor, der am und im See nach einem vermissten Kind suchen muss? Clemens Menge und seine Kameraden von der Konstanzer DLRG hatten einen Einsatz, den sie so schnell nicht vergessen werden.