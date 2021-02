Aufgrund der Berichterstattung im SÜDKURIER über die oft überfüllten Züge des Seehas zu Stoßzeiten beantragt die Kreis-Fraktion von Bündnis90/Die Grünen, dass ein Schienenersatzverkehr (SEV) für den Seehas eingerichtet wird.

Der Antrag der Konstanzer Kreis-Fraktion

Wie aus dem Antrag an den Kreistag hervorgeht, bittet die Fraktion „die Verwaltung zu prüfen, ob die SBB GmbH den Vertrag einhält und bestellte Leistungen (Zugpaare) erfüllt.“ Das Ziel der Landesregierung, die Nachfrage im öffentlichen Nahverkehr bis 2030 zu verdoppeln, stelle einen zentralen Baustein zur Erreichung der Klimaschutzziele dar. „Um dies zu erreichen, müssen Fahrgäste in Pandemie-Zeiten geschützt werden und sich sicher fühlen“, heißt es im Antrag.

Bis geklärt sei, ob eine Höherklassifizierung der Strecke durch das Land vorgenommen

werden könne – mit stündlich vier Zugpaaren statt drei – solle der Einsatz von Schienenersatzverkehr für eine Entzerrung in Hauptverkehrszeiten sorgen – so die Meinung der Fraktion.

Viertelstundentakt noch nicht umsetzbar

Momentan befindet sich der Seehas in Klassifizierung III von IV der Nachfrageklasse des Landesverkehrsministerium. Erst wenn der Seehas täglich 15.000 Fahrgäste pro Streckenkilometer transportiert, wird der Seehas der SBB GmbH in die nächst höhere Kategorie IV eingestuft. Diese Marke konnte der Seehas bisher aber nicht knacken – auch aufgrund der Corona-Pandemie. Doch erst dann kann der Seehas in einem Viertelstundentakt verkehren. Derzeit setzt sich die Verwaltung des Landkreises Konstanz verstärkt dafür ein, dass der Viertelstundentakt im Fahrplan des Seehas in absehbarer Zeit eingeführt wird.