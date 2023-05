150 Polizisten, 24 Kontrollstellen über vier Landkreise verteilt und knapp 800 kontrollierte Personen. Das ist die Bilanz des länderübergreifenden Sicherheitstages, den Beamte von Zoll-, Bundes- und Landespolizei am Mittwoch, 24. Mai, gemeinsam durchgeführt haben. Darüber informiert das Hauptzollamt Singen, die Bundespolizeiinspektion und das Polizeipräsidium Konstanz nun in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Dabei seien an 24 Kontrollstellen in den Landkreisen Konstanz, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Rottweil hunderte Personen aus über 550 Fahrzeugen überprüft worden, heißt es in der Pressemitteilung. Unterstützung bekamen die Landespolizei und der Zoll dabei von Beamten der Bereitschaftspolizei und von Diensthundeführern.

Beamten finden Rauschgift, Messer und einen Schlagring

Die Ausbeute der Polizei: Es seien rund 30 Gramm Haschisch und geringe Mengen andere Betäubungsmittel sowie verbotene Gegenstände, wie beispielsweise gefährliche Messer und ein Schlagring gefunden worden. Darüber hinaus beschlagnahmten die Beamten ein Auto.

Laut Polizeiangaben führten die Beamten fast 450 Eingriffsmaßnahmen wie Festnahmen, Durchsuchungen, Sicherstellungen und Blutentnahmen durch, gegen fünf Personen sprachen sie Platzverweise aus. Dabei sei es in keinem Fall zu gewaltsamen Widerstand gekommen, ebenso seien keine Zwangsmaßnahmen nötig gewesen.

Sicherheitstag Zoll und Polizei beteiligen sich regelmäßig an den landesübergreifenden Sicherheitstagen der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Gerade Straftaten im öffentlichen Raum stünden laut Polizeiangaben im besonderen Fokus der Allgemeinheit und störten das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erheblich. Für das Polizeipräsidium Konstanz spielt dabei insbesondere die Nähe und der Grenzraum zur Schweiz durch die grenzüberschreitende Kriminalität eine wichtige Rolle, wobei ein Augenmerk auf beliebte Reiserouten und gängige Transportwege gelegt wird.

Positiv wurde außerdem das Interesse an den aufgebauten Info-Ständen wahrgenommen, heißt es von den Behörden weiter. Über 100 Personen ließen sich dabei zum Thema Sicherheit beraten, der groß angelegte Kontrolltag solle dabei das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken.

Allgemein soll der Sicherheitstag darüber hinaus Straftaten verhindern und bekämpfen. „Gleichzeitig trägt er zur Informationsgewinnung über Täterstrukturen bei und intensiviert die behördenübergreifende Zusammenarbeit“, hieß es in der Pressenotiz abschließend.