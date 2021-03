An den Zahlen gibt es nichts zu beschönigen: An der Wochen-Inzidenz könne man eine klar steigende Tendenz ablesen, sagt Landrat Zeno Danner in der wöchentlichen Corona-Konferenz. „Zudem haben wir eine hohe Zahl an Infektionen mit der britischen Mutation.“ Was bedeutet das für den Kreis Konstanz? Zunächst einmal, dass sich die Krankenhäuser auf mehr und jüngere Patienten einstellen müssen. Für das Landratsamt bleibt es bei der Strategie der Kontaktnachverfolgung und des möglichst flächendeckenden Testens.

Die Lage an HBK-Kliniken

Die Situation sei ähnlich wie vergangene Woche, berichtet Frank Hinder, ärztlicher Direktor. In Singen seien 14 Covid-19-Patienten stationär aufgenommen, davon auf der Allgemeinstation acht Infizierte und ein Patient, dessen Erkrankung noch nicht nachgewiesen sei. Fünf lägen auf der Intensivstation. In Radolfzell seien es derzeit 13 Patienten, neun mit einer nachgewiesenen Infektion. „Die dritte Welle unterscheidet sich deutlich von der ersten und zweiten“, sagt Hinder, „Die Patienten sind jünger und schwerer erkrankt als zuvor.“ Mehrere Patienten habe das Klinikum an die Universitätsklinik Freiburg verlegt, damit Kapazitäten für Neuaufnahmen frei würden.

Lage am Konstanzer Klinikum

Auch am Konstanzer Krankenhaus steigt die Zahl der an Covid-19 erkrankten Patienten. Im Moment seien dort 16 Personen stationär aufgenommen, berichtet Ivo Quack, Leiter der zentralen Notaufnahme. Zwei Patienten seien auf der Intensivstation, eine Person beatmet. „Wir beobachten mit Sorge, dass wir vermehrt positiv getestete Mitarbeiter haben“, sagt Quack, die Ansteckungen erfolgten im privaten Umfeld. „Die Mutation ist deutlich aggressiver als die Ursprungsvariante des Virus.“

So steht der Kreis bei den Impfungen da

Seit Samstag habe man mehr als 20.000 Impfungen im Kreis verabreicht, berichtet Landrat Zeno Danner. Dadurch, dass Termine für die Astrazeneca-Impfungen ausgesetzt wurden, sei das Impfen der Hochrisiko-Gruppe mit dem Biontech-Impfstoff gut vorangekommen. „Alle Astrazeneca-Termine sind verlegt worden, die Betroffenen wurden benachrichtigt“, erläutert Jens Bittermann, der das Kreisimpfzentrum koordiniert. Das reguläre Terminbuchungsportal werde erst am Freitag freigeschaltet. Im Moment gebe es keine freien Termine.

Eine Ausgangssperre droht noch nicht

Nach wie vor will Landrat Danner nur ungern auf das Mittel der nächtlichen Ausgangssperre zurückgreifen. Unter Umständen werde sie aber unausweichlich: „Je höher die Inzidenz, desto näher rückt die Ausgangssperre“, sagt er. Er erlebe, dass im Moment viele Menschen der vielen Einschränkungen müde seien. Die Gefahr steige, dass sie Regeln missachteten. „Meine Einschätzung: Die Leute nehmen die Regeln lockerer, diese sind dann nicht mehr wirkungsvoll.“