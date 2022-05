Drei mutmaßliche Schleusungen hat die Bundespolizei innerhalb eines Tages im Landkreis Konstanz festgestellt. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, war am frühen Sonntagmorgen, 29. Mai, zunächst eine dreiköpfige Familie durch Beamte am Bahnhof Konstanz kontrolliert worden. Die syrischen Staatsangehörigen im Alter von 57, 47 und 15 Jahren seien ohne Ausweis unterwegs gewesen.

Flucht über Türkei und Italien

Den Bundespolizisten erzählte die Familie, zunächst in die Türkei geflüchtet zu sein. Von dort aus soll sie gemeinsam mit anderen Schutzsuchenden gegen Bezahlung mit einem Schiff nach Italien gefahren sein. Im Anschluss erfolgte die Weiterreise mit dem Zug über die Schweiz nach Deutschland.

Nur wenige Stunden später sei am Bahnhof in Singen ein weiterer syrischer Staatsangehöriger durch die Bundespolizei festgestellt worden. Der 23-Jährige war mit einem Zug aus der Schweiz eingereist. Die für den Grenzübertritt erforderlichen Ausweispapiere führte er nicht mit sich. Auch er gab gegenüber den Beamten an, mithilfe eines Schleusers gegen die Zahlung eines Geldbetrags von der Türkei aus über Italien nach Deutschland gereist zu sein.

Was sagt das Gesetz? Die unerlaubte Einreise ist eine Straftat, die mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft wird. Ein einreisender Flüchtling darf laut Genfer Flüchtlingskonvention allerdings nicht bestraft werden, wenn er unmittelbar aus einem Gebiet kommt, in dem sein Leben oder seine Freiheit bedroht waren, und wenn er sich umgehend bei den Behörden meldet. Entsprechend muss er an der Grenze oder unverzüglich nach der unerlaubten Einreise um Asyl nachsuchen. Daraufhin erhält er eine Aufenthaltsgestattung. Da alle Nachbarländer Deutschlands als sicherer Drittstaat gelten, ist dies allerdings allenfalls bei der Einreise per Flugzeug oder auf dem Seeweg erfüllt. In der Praxis werden viele Ermittlungsverfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt, sofern es sich um den ersten Versuch handelt und sich die Einreisenden nicht wegen weiterer Straftaten schuldig machen.

In den Mittagsstunden wurde schließlich ein afghanischer Staatsangehöriger im Polizeirevier Radolfzell vorstellig. Der 19-Jährige, der ebenfalls keinen Ausweis hatte, gab an, von Afghanistan über Frankreich geschleust worden zu sein. Zuständigkeitshalber wurde er an die Bundespolizeiinspektion Konstanz übergeben.

Alle fünf Personen baten um Schutz und wurden zur Prüfung ihrer Asylgesuche an die Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge weitergeleitet. Mehrere Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts wurden eingeleitet. Zu den genauen Tathergängen und den Hintergründen der mutmaßlichen Schleusungen ermittelt nun die Bundespolizeiinspektion Konstanz.