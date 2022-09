Gleich zehn Haftbefehle haben Beamte der Bundespolizei am Donnerstagnachmittag, 8. September, in Singen und Gottmadingen vollstrecken können. Das teilt die Bundespolizeiinspektion Konstanz in einer Pressenotiz mit.

Der 4000-Euro-Mann

Los ging es kurz nach 15 Uhr nach einer Kontrolle durch die Bundeszollverwaltung in Gottmadingen. Sie übergab den Bundespolizisten einen deutschen Staatsangehörigen, der durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main seit mehreren Wochen per Haftbefehl gesucht wurde.

Hintergrund war eine Verurteilung aus dem April 2020 wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der 30-Jährige beglich nun die noch offene Geldstrafe nebst Verfahrenskosten in Höhe von knapp 4000 Euro und wendete so die drohende Ersatzfreiheitsstrafe ab.

Der Schwarzfahrer

Bereits gegen 16 Uhr ging Beamten des Bundespolizeireviers Singen der nächste gesuchte Mann ins Netz. Sie stellten am Bahnhof einen Mann aus der Elfenbeinküste, der seit Februar durch die Staatsanwaltschaft Aurich ausgeschrieben war. Grund dafür war ein Urteil des Amtsgerichts Emden aus dem Jahr 2021 wegen Erschleichens von Leistungen – wie Schwarzfahren im Juristenjargon heißt.

Eigenen Angaben zufolge war der 35-Jährige zuvor mit dem Zug aus der Schweiz eingereist – allerdings ohne die nötigen Dokumente, weshalb die Beamten ein neues Strafverfahren einleiteten. Da er auch seine offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte, musste er eine zehntägige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Konstanz antreten.

Die achtfach Gesuchte

Gut zwei Stunden später kam es schließlich zu einer dritten Festnahme. In einem Seehas-Zug aus Konstanz stieß eine Streife in Singen auf eine Frau, gegen die gleich acht Haftbefehle zur Strafvollstreckung bestanden. Die Staatsanwaltschaft Konstanz suchte die Deutsche fünffach wegen Diebstahls sowie mit drei weiteren Haftbefehlen aufgrund des Erschleichens von Leistungen.

Mit acht Urteilen des Amtsgerichts Konstanz und Singen war die 49-Jährige im Zeitraum von September 2019 bis August 2022 zu insgesamt 370 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Ihre Haftstrafe trat sie noch am selben Abend im Frauengefängnis Schwäbisch Gmünd an.