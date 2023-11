Schade, zu spät, schon ausverkauft: So ging es zuletzt vielen Schlager-Freunden, die noch eine Karte für ein Konzert von Dieter Thomas Kuhn kaufen wollen. Seine Auftritte ziehen regelmäßig eine große Fangemeinde an, die dann selig „Mendocino“ oder „Ti Amo“ oder „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ mitsingen.

Für den 8. Mai 2024 noch eine Karte zu bekommen, dafür stehen die Chancen dagegen gut. Dann tritt Dieter Thomas Kuhn im geräumigen Bodensee-Stadion auf. Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 15. November.

DTK tritt zwei Tage vor Start des Campus-Festivals auf

Die Konstanzer Agentur Kokon Entertainment von Dieter Bös und Xhavit Hyseni hat den Schlager-Star verpflichtet. Sie kann einen Teil des Bühnenaufbaus im Bodensee-Stadion nutzen, der für das Campus-Festival am 10. und 11. Mai ohnehin dort errichtet wird.

Die Karten für das Kuhn-Konzert unter dem Tournee-Motto „Das Festival der Liebe 2024“ kosten 64,90 Euro. Zum Verkaufsbeginn folgt auch noch für SÜDKURIER-Abonnenten ein Sonderangebot mit einem begrenzten Karten-Kontingent und 20 Prozent Rabatt.

Dieter Thomas Kuhn gilt als treibende Kraft hinter dem deutschen Schlager-Revival. Geboren 1965 in Tübingen, machte er die deutschsprachige Unterhaltungsmusik der 1970er-Jahre wieder cool und baute sich ein treues Publikum dafür auf.

Seine Konzerte haben das erklärte Ziel, gute Laue zu machen und den Alltag mit seinen Sorgen für einen Abend in den Hintergrund treten zu lassen. Dazu greift er auf Ohrwürmer von Peter Alexander, Roy Black, Peter Maffay, Costa Cordalis und anderen zurück. Eine große Rolle spielt die Selbstironie des Künstlers wie auch seiner Fans, die gerne in knallbunten Retro-Anzügen kommen.

Kuhn hat in Konstanz schon früher die Fans verzaubert

Für Kuhn ist das Konzert am 8. Mai 2024 zugleich der Auftakt seiner Sommer-Tour. Sie führt ihn unter anderem auch nach München, Berlin, Hannover und Freiburg. In Konstanz ist Kuhn unterdessen kein Unbekannter, bei seinem Namen werden alte Erinnerungen wach.

So war er 2015 beim kurzzeitig wiederbelebten Zeltfestival auf Klein-Venedig. 2005 trat er schon einmal im Bodensee-Stadion auf. Das war im Jubiläumsprogramm zum 20-jährigen Bestehen von Rock am See, was seinerseits auch schon wieder Geschichte ist.