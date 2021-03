Bereits Mitte Februar meldete das Polizeipräsidium Konstanz, dass sie vier Personen bei einem Einbruch in ein Geschäft in Stockach in der Bahnhofstraße festgenommen habe. Einen 36-jährigen Tatverdächtigen konnten sie im Kassenbereich schnappen, drei weitere Personen (eine Frau und zwei Männer zwischen 25 und 38 Jahren) wurden auf dem Parkplatz des Discounters gestellt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. In einer Wohnung fanden Ermittler zudem zahlreiche gestohlene Gegenstände. Und nun sucht die Polizei deren Eigentümer.

Bande war in Stockach Radolfzell, Singen, Konstanz und Tuttlingen aktiv

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnte umfangreiches Diebesgut (Kosmetik, Kleidung, Alkohol) im Gesamtwert von mehreren tausend Euro aufgefunden und sichergestellt werden. Die Tatverdächtigen sollen die Gegenstände aus Einkaufs- und Drogeriemärkten der Region Stockach, Radolfzell, Singen, Konstanz und Tuttlingen entwendet haben.

Polizei sucht Geschädigte

Nun versuchen die Ermittler, die Waren zuzuordnen, was aufgrund fehlender Verpackungen und Etiketten sehr aufwändig sei, so die Polizei weiter. Daher bittet die Polizei mögliche geschädigte Geschäftsinhaber, sich unter der Telefonnummer 07771 9391-0 (Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr) beim Polizeirevier Stockach zu melden, damit ein Abgleich mit den sichergestellten Waren durchgeführt werden könne. Die Geschädigten können sich auch per E-Mail an den Bezirksdienst wenden: Stockach.PREV.BD@polizei.bwl.de