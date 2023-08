Kreis Konstanz vor 1 Stunde

„Die Zahlungsmoral lässt zu wünschen übrig“ – Wenn Angehörige den Pflegeheimplatz nicht bezahlen

Der Konstanzer Caritasverband beklagt das Verhalten einiger Verwandten von Senioren, die in Pflegeheimen leben. In einem Fall verhinderte eine Einigung in letzter Minute, dass eine Bewohnerin ihren Platz verlor.