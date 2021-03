Der Unmut an der Basis ist beachtlich. Der CDU-Kreisverband Konstanz hat in einem Brief an Landtagsfraktion und Landesvorstand der CDU deutlich gemacht, dass es so nicht weitergehen kann. „Wenn wir so weitermachen, dann können wir nicht Volkspartei bleiben“, sagt Willi Streit, Kreisverbandsvorsitzender, im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Es ist nicht der einzige Kreisverband, in dem Enttäuschung und Wut vorherrschen. Die Wahlergebnisse haben die Kreisverbände inzwischen analysiert. Am Abend des 22. März hat der CDU-Landesvorstand die Kreisverbandsvorsitzenden zu einer Online-Konferenz geladen, um ihre Kritik anzuhören.

CDU: „nicht kampagnenfähig“

„Die CDU ist nicht mehr kampagnenfähig“, so steht es als zweiter Punkt in dem Brief. Die Mitglieder seien „irritiert, enttäuscht und verunsichert“. Es gelinge kaum noch, Mitglieder für Wahlkämpfe zu gewinnen oder für die Vorstandsarbeit, „geschweige denn die Mitgliederzahlen vor Ort stabil zu halten“. Die Bürger fühlten sich von der CDU nicht mehr mitgenommen, so gehe es auch den CDU-Mitgliedern, äußert Willi Streit. Die Spitzenpolitiker hätten sich von der Basis entfremdet. „Wir haben das Gefühl, nur noch zum Abnicken da zu sein. Das wollen wir aber nicht mehr akzeptieren.“

Wenig überzeugendes Spitzenpersonal

Im Land gebe es zu wenig überzeugendes Spitzenpersonal, so die Aussage im Brief. Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann habe ihre Konsequenz gezogen, nun brauche es neue Gesichter an der Landesspitze, sagt Streit. Wer das sein könne? Immerhin nennt Streit einige Namen: Andreas Jung, Thorsten Frei. Allerdings sind beide Bundestagsabgeordnete und stehen in der Landespolitik gar nicht zur Verfügung. Willi Streit plädiert auch nicht dafür, die Landesspitze komplett auszuwechseln.

„Zu wenig Zustimmung für gute Regierungsarbeit“

Am selben Punkt setzt Levin Eisenmann an, der als 23-jähriger Kandidat der CDU für den Wahlkreis Konstanz-Radolfzell ein enttäuschendes Ergebnis einfuhr. „Es ist uns auch im Wahlkreis nicht gelungen, zu zeigen, was die CDU in den Regierungsjahren gemacht hat. Die CDU setzte viele Corona-Hilfsprogramme gegen die Grünen durch“, sagt Eisenmann, „aber Zustimmung dafür zu bekommen, gelang uns nicht.“

Auch Eisenmann nennt neues Personal an der Spitze als Voraussetzung für eine Erneuerung. Andreas Jung, Thorsten Frei, diese Namen fallen wieder – dann aber auch Manuel Hagel, 32 Jahre alt und Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg. „Sie stehen für Dynamik und eine Erneuerung der CDU“ sagt er. „Die, die jetzt an der Spitze stehen, sollten sich lieber zurückziehen.“

Der Brief Im Brief des Kreisverbands ist die Kritik in drei Punkte gegliedert: Es fehle der CDU an einer klaren Programmatik, das Wahlprogramm enthalte jede Menge Floskeln. Es werde nicht klar, warum sich die CDU als Partei dem Wähler empfehle. Der Kreisverband schlägt die Bildung einer Programmkommission vor, die eine breite Debatte in der Partei vorbereite. Zweitens sei die Partei nicht kampagnenfähig. Die Parteimitglieder seien enttäuscht und verunsichert. Sie seien wenig motiviert, bei Wahlkämpfen zu helfen oder Leitungsfunktionen auf örtlicher Ebene zu übernehmen. Drittens fehle es schlicht an überzeugendem Spitzenpersonal. Es brauche „frische Personen“, die mit einem anderen Auftreten überzeugten.

Trotzdem: den ganz großen Schnitt wünscht sich auch Levin Eisenmann nicht. Was machbar sei, das solle man eingehen: also ein mögliches Regierungsbündnis mit den Grünen. „Wenn die CDU aber in eine Landesregierung geht, dann mit einer klaren Handschrift“. Eisenmann sieht sich selbst weiterhin als Mitglied, das seinen Beitrag zum Vorankommen der Partei leistet. Aber es sei ein enorm bitteres Ergebnis für ihn gewesen. „Die CDU hatte hier vor Ort den Mut, einen 23-Jährigen aufzustellen. Aber sonst eben nicht.“

Thomas Racke, 19 Jahre, war Teil des Wahlkampfteams Levin Eisenmanns. Er ist nach der Landtagswahl 2016, die für die Christdemokraten ebenfalls im Fiasko endete, in die Partei eingetreten. „Von der CDU bin ich überzeugt, sie ist eine Partei des Pragmatismus, in der Argumente zählen“, sagt er. Inzwischen ist er Kreisgeschäftsführer der Jungen Union. Nur die Strukturen in der Partei, sie stimmten nicht mehr.

Neben der Spitzenkandidatin macht auch Racke die Führungsgremien der Partei für den Abwärtstrend verantwortlich. „Bei zwei verlorenen Wahlen hat die Führungsspitze Fehler begangen, ist mit Selbstkritik aber recht sparsam umgegangen“, analysiert Racke. Er wünsche sich eine neue Fehlerkultur, „dass Fehler angesprochen und konsequent aufgearbeitet werden“.

Zwei konkrete Forderungen

Die CDU-Mitglieder nennen zwei konkrete Forderungen. Zum einen solle sich die CDU für eine Änderung des Landtags-Wahlrechts einsetzen. „Hätte es bei dieser Wahl eine Zweitstimme gegeben, dann hätten wir im Landkreis mit Tobias Herrmann zumindest einen CDU-Landtagsabgeordneten“, ist sich Willi Streit sicher.

Zweitens fordert Streit für die Findung des CDU-Spitzenpersonals eine Personalauswahlkommission. „Wir brauchen kompetente, glaubwürdige Persönlichkeiten, die nicht nur an die eigene Karriere denken“, sagt Streit.

Mehr Wertschätzung für die Basis

Für die Engagierten an der Basis wiederum wünscht er sich mehr Wertschätzung. Eine Beteiligung auf allen Ebenen sei nötig. Nur so sei es möglich, die Wähler wieder zu erreichen. „Und der CDU-Wähler ist im Zweifelsfall mehr off- als online“.