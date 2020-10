Die Wolken hängen über den Weinbergen am Konstanzer Bismarckturm, Erntehelfer schneiden Trauben von den Rebstöcken, ein Traktor sammelt alles ein. Die Weinlese der Spitalkellerei Konstanz ist in vollem Gange. Alles wie immer? „Nicht ganz“, sagt Hubert Böttcher, einer der beiden Betriebsleiter. Dieses Mal verzichtete die Spitalkellerei auf einheimische Helfer, um die Truppe übersichtlich zu halten.

Im Einsatz sind nur knapp 20 Lesehelfer aus Polen und einer aus Rumänien, wie in den Jahren zuvor. „Dieses Mal hatten wir auch mehr Aufwand“, erzählt Hubert Böttcher. So mussten die Arbeitsverträge bereits vor der Einreise versandt werden, außerdem wurde das gesamte Team vor Einsatzbeginn auf Corona getestet.

Die Spitalkellerei Konstanz Die Spitalkellerei entstand 1225 bei der Neugründung der Spitalstiftung. Im Jahr 2002 übernahmen Hubert Böttcher und Stephan Düringer den Betrieb der Spitalkellerei von der Stadt Konstanz. Ihr Wein wächst auf rund 20 Hektar an der Konstanzer Sonnenhalde und der Meersburger Haltnau. Angebaut werden vor allem Müller-Thurgau und Spätburgunder, ergänzt durch Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay, Traminer, Regent und Schwarzriesling.

Während große Betriebe ihre Mitarbeiter in Gruppen aufteilen, damit im Fall einer Infektion die anderen Teams weiter arbeiten können, setzt die Spitalkellerei auf eine andere Taktik: „Da alle nachweislich Corona-frei sind, können sie auch in ihren Teams zusammen arbeiten. Wir haben ihre Unterbringung – die meisten wohnen während der Weinlese in Meersburg – auf mehrere Häuser entzerrt und achten darauf, dass sie sich außerhalb der Arbeit nicht anstecken können.“ Was genau bedeutet das? „Wir Betriebsleiter gehen zum Beispiel in Meersburg für sie einkaufen, das sollen sie nicht mehr selbst machen“, so Böttcher.

Einheimische Helfer auf der Reichenau

Etwas einfacher stellt sich die Lage für die Reichenauer Winzer dar. „Lesehelfer haben wir nur aus den eigenen Familien und dem Bekanntenkreis, da gibt es keine Corona-bedingten Probleme“, sagt Manfred Krämer, Geschäftsführer des Winzervereins Reichenau.

Auch das Weingut Vollmayer aus Hilzingen, ein Familienbetrieb, setzt nach Angaben von Lisa Vollmayer fast nur einheimische Lesehelfer ein. „Wir beschäftigen über zehn regionale Kräfte und drei Rumänen, die aber schon seit April hier sind und ihre Quarantäne deshalb hinter sich haben“, so die 27-Jährige, die bei Vollmayers für Vertrieb und Marketing zuständig ist. Während der Erntezeit arbeitet sie aber auch im Weinkeller. „Zur Sicherheit lassen wir nie mehr als 15 Personen gleichzeitig in den Weinberg, wir haben ein rotierendes System“, erläutert sie.

Das Weingut Vollmayer Das Weingut Vollmayer in Hilzingen besteht seit dem Jahr 1928, doch Weinbau am Hohentwiel war schon vor über 1000 Jahren von Bedeutung. Durch die Einschleppung von Mehltau und der Reblaus kam er um 1870 zum Erliegen. Robert Vollmayer belebte den Weinanbau 1928 wieder. Bewirtschaftet wird das Weingut heute von Roberts Enkel Georg Vollmayer, seiner Frau Beate und ihren drei Töchtern in dritter und vierter Generation. Die Vollmayers haben Deutschlands höchsten Weinberg auf 560 Höhenmetern. Das Betriebsareal umfasst laut eigenen Angaben 22,5 Hektar.

Keine Einnahmen durch Weinfeste

Nun geht alles wieder seinen Gang, aber dass Mitte März die Restaurants geschlossen wurden, traf viele Winzer hart. „Die Gastronomie ist ein wichtiger Partner für uns; auch die Schweiz spielt eine große Rolle, doch die Grenze war geschlossen“, blickt Hubert Böttcher zurück. „Wir haben zeitweise weniger als die Hälfte des gewöhnlichen Umsatzes gemacht.“ Auch die Weinfeste als Einnahmequelle brachen weg.

Die Spitalkellerei wartete lange ab, wie sich die Lage entwickelt. „Wir waren der Meinung, dass die staatlichen Soforthilfen für diejenigen gedacht sind, die sie wirklich benötigen“, sagt Böttcher. Doch mit der Zeit wurde die Ungewissheit zu groß: „Schließlich macht Corona nicht vor den Weinbergen Halt, wir können die Rebstöcke nicht in Kurzarbeit schicken.“ Das Unternehmen beantragte und bekam dann doch Soforthilfe. „Jetzt ist alles wieder im grünen Bereich“, sagt der Betriebsleiter der Spitalkellerei.

Für die Reichenauer Weinbauern sagt Manfred Krämer: „Nach wie vor geht es unserer Genossenschaft finanziell zufriedenstellend. Die ausgefallenen Weinfeste auf der Reichenau, in Konstanz-Altstadt und Wollmatingen schmerzen zwar sehr. Aber im Juli, August und September war und ist der Weinverkauf in unserer Vinothek sehr gut, da viele Gäste auf der Insel weilen.“ Der Winzerverein beantragte die staatliche Soforthilfe von 9000 Euro und bekam sie auch.

Der Winzerverein Reichenau Der Winzerverein Reichenau wurde 1896 von Pfarrer Meinrad Meier gegründet, 62 Rebleute waren dabei. Wein wurde auf der Insel allerdings schon seit dem Jahr 818 angebaut, Abt Heito I. pflanzte den ersten Rebstock. 1913 hatte der Winzerverein 194 Mitglieder, die rund 140 Hektar Reben bewirtschafteten. Doch die Weinbauflächen gingen zurück, es wurde vermehrt Gemüse angebaut. Nach einer Flurbereinigung in den 1970er-Jahren wurden die Hangflächen für den Weinbau verwendet. Heute bewirtschaften die Reichenau Winzer rund 22 Hektar. Der Reichenauer Winzerverein ist nach eigenen Angaben die kleinste selbstständige Winzergenossenschaft in Baden.

Internet hilft beim Weinverkauf

Der Familienbetrieb Vollmayer kam ebenfalls gut über den Sommer. „Natürlich hatten wir nicht den gewöhnlichen Absatz, weil wir sonst immer auf den Weinfesten in Konstanz und Singen vertreten waren und ein eigenes auf unserem Weingut veranstalteten“, sagt Lisa Vollmayer. Doch der Weinverkauf im Internet und im eigenen Laden habe zugenommen. „Einbußen hatten wir, aber es war kein richtiger Einbruch“, sagt die 27-Jährige. Auch der Spitalkellerei half das Internet: „Wir haben während des Lockdowns Weinpakete verschickt, damit unsere Kunden ihre Weinprobe zu Hause abhalten konnten“, erzählt Böttcher. Das sei gut angenommen worden.

Und welche Qualität bieten die Trauben, die die fleißigen Helfer derzeit von den Weinbergen ernten? „Wir erwarten eine mittelgroße, aber von der Qualität her sehr gute Ernte“, sagt Manfred Krämer. „Es war weder zu viel Sonne noch zu wenig Regen, es wird also ein Jahrhundertjahrgang wie auch in den vier Jahren zuvor.“

Ähnlich äußert sich Hubert Böttcher von der Spitalkellerei, schiebt aber hinterher: „Es kommt noch darauf an, wie die kommenden Wochen laufen.“ Also wie das Wetter ist, bis auch wirklich alle Reben von den Früchten befreit sind – und was der Kellermeister aus dem Rohmaterial zaubern kann. Dass die Menge eher durchschnittlich wird, stört Hubert Böttcher nicht, im Gegenteil: „Der Weinabsatz stagniert wegen Corona weltweit. Hätten wir jetzt einen riesigen Jahrgang, wäre das eher schlecht.“