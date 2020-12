Es ist ein schrecklicher Unfall, der die Menschen bewegt. Ein 61-jähriger Mann ist laut Polizeibericht am Montagnachmittag falsch auf die A81 aufgefahren. Der Falschfahrer, der beim Autobahnkreuz Engen Richtung Kreuz Hegau unterwegs war, kollidierte mit zwei anderen Autos. Der 61-Jährige starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.

Schwerverletztes Unfallopfer außer Lebensgefahr

Ein 60-jähriger Mann, der im ersten Auto saß, mit dem der Falschfahrer zusammenstieß, ist schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. „Der Mann ist aber außer Lebensgefahr“, sagt Uwe Vincon, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz.

Eine Beifahrerin des 60-Jährigen sei leichtverletzt worden. Auch die Insassen des zweiten Unfallswagens seien lediglich leichtverletzt worden und konnten das Krankenhaus bereits verlassen.

Falschfahrer war ein Mann aus Engen

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, nicht noch immer unklar. Bei dem Falschfahrer habe es sich um einen Mann aus Engen gehandelt, „er ist also ein ortskundiger Mann gewesen“, sagt Vincon. Einen Suizid schließt die Polizei nach ersten Ermittlungen aus.

Aber weiterhin sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. „Es haben sich schon ein paar Zeugen gemeldet. Aber bisher ist unklar, warum und wie der Fahrer auf die Gegenfahrbahn gekommen ist“, sagt Uwe Vincon. Zeugen sollen sich daher unter (07733) 99 600 melden.

Ermittlungen gegen Handy-Filmer

Außerdem verweist die Polizei darauf, dass einige Autofahrer im Vorbeifahren mit ihren Handys Aufnahmen getätigt haben. „Das ist verboten“, sagt Vincon scharf. Die Polizei leite deswegen einige Ermittlungsverfahren gegen Gaffer ein. Auch hier werden Zeugen gebeten sich zu melden.