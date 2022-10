Geballte Kontrollpower: Mehr als 100 Polizisten von Zoll, Bundes- und Landespolizei haben am länderübergreifenden Sicherheitstag Menschen und Fahrzeuge im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz kontrolliert. Das berichten Hauptzollamt Singen, Bundespolizeiinspektion Konstanz und das Präsidium in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Mehrere Bundesländer beteiligt

Bei der Aktion am 11. Oktober, die auch in den Bundesländern Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie in anderen Regionen in Baden-Württemberg stattfand, wurden in den Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Rottweil und dem Schwarzwald-Baar-Kreis mehr als 400 Personen und 170 Fahrzeuge von den Einsatzkräften der Schutz- und Kriminalpolizei genauer überprüft.

Auch Diensthunde kamen zum Einsatz. Neben einigen hundert Gramm Marihuana und anderen Betäubungsmitteln seien den Beamten verbotene Gegenstände wie ein gefährliches Messer und ein Schlagring in die Hände gefallen, heißt es in der Mitteilung.

Kreis Konstanz Zoll zieht Jahresbilanz: Die Beamten beschlagnahmen viele Waffen und Schwarzgeld Das könnte Sie auch interessieren

Alle drei Behörden zeigten sich zufrieden mit dem Ergebnis. Insgesamt seien von den Beamten über 50 Festnahmen, Durchsuchungen und Sicherstellungen sowie andere Maßnahmen durchgeführt worden. Zwang wurde dabei der Mitteilung zufolge aber nicht angewendet.

Staatsanwaltschaften und Gerichte, die in Bereitschaft standen, mussten nur in einigen wenigen Fällen in Anspruch genommen werden. Positiv wurde auch das Interesse an den aufgebauten Info-Ständen wahrgenommen. Mehr als 100 Interessierte hätten sich rund um das Thema Sicherheit informiert.

Schweiz Der Grenzmythen-Check: Was ist dran an Gerüchten rund um deutsch-schweizerische Grenzkontrollen? Das könnte Sie auch interessieren

Zoll und Polizei beteiligen sich regelmäßig an solchen landesübergreifenden Sicherheitstagen. „Gerade Straftaten im öffentlichen Raum stören das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erheblich“, heißt es in der Mitteilung. Besonders im Kreis Konstanz resultiere aus der Nachbarschaft zur Schweiz oft grenzüberschreitende Kriminalität. Dabei spielten beliebte Reiserouten und gängige Transportwege für illegale Geschäfte eine besondere Rolle.

Zahl der Straftaten gestiegen

Der Aufwand für die Großkontrolle war durchaus notwendig, betonen die Sicherheitsbehörden. Die Zahl der Straftaten sei 2022 im Vergleich zu den Monaten des Vorjahres wieder gestiegen. Der Sicherheitstag sollte als zusätzliche Maßnahme zur Verhinderung und Bekämpfung von Straftaten beitragen, um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken und für das Thema Sicherheit im öffentlichen Raum zu sensibilisieren. Zudem habe er die behördenübergreifende Zusammenarbeit gestärkt.

Hegau Drogenhandel im großen Stil: Sechs Personen sollen unter anderem 1500 Kilogramm Kokain bewegt haben Das könnte Sie auch interessieren

Im September 2021 hatte eine ähnliche Aktion stattgefunden. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz kontrollierten Beamte damals 600 Personen, über 400 Fahrzeuge und 60 Gebäude. Rund 510 Ausweise und sonstige Dokumente wurden in fünf eigens eingerichteten Kontrollstellen geprüft.

Es kam zu neun vorläufigen Festnahmen, sechs Blutentnahmen wegen mutmaßlichen Drogenmissbrauchs und vier Platzverweisen. Zudem beschlagnahmten Konstanzer Polizisten fünf Fahrzeuge, die der Poser- und Tuningszene zugerechnet wurden.