Das Wahlergebnis ist einstimmig. Die Linken-Partei des Kreises Konstanz zieht mit Antje Behler in den Wahlkampf für einen Sitz im Stuttgarter Landtag. An ihrer Seite: Ersatz-Kandidatin Sibylle Röth. Auch ihr Wahlergebnis war eindeutig. Auf beide Frauen fallen jeweils zehn Stimmen. Mehr stimmberechtigte Mitglieder der Partei waren an diesem Wahlabend am vergangenen Mittwoch nicht ins Konstanzer Konzil gekommen.

Konstanz/Radolfzell Jung, konservativ, Landtagskandidat? Levin Eisenmann will mit 23 Jahren für die CDU zur Wahl 2021 antreten Das könnte Sie auch interessieren

Nur zehn Mitglieder bei der Kandidatenwahl

Deshalb bleiben an diesem Wahlabend viele der Stühle leer. Jürgen Geiger, Sprecher der Partei, räuspert sich kurz. Er legt sich die Worte zurecht, um die kleine Runde zu erklären: „Einige GenossInnen sind verhindert, weil sie ihren politischen Verpflichtungen nachgehen. Heute Abend sind einige Ausschüsse.“ Wieder andere Mitglieder seien Corona-bedingt jetzt in den Urlaub gefahren.

Viele Stühle im Konzil bleiben bei der Wahl zur Kandidatin zur Landtagswahl leer. | Bild: Steinert, Kerstin

Antje Behler, die mit ihrem modernen Kurzhaarschnitt, ihren großen Ohrringen und ihrer Regenbogen-Maske in der ersten Reihe sitzt, wirkt trotzdem etwas nervös. Doch ihre Anspannung verfliegt, sobald die 24-Jährige hinter das Rednerpult tritt, die Maske ablegt und eine feurige Rede hält.

Das Steckenpferd von Behler ist Bildungspolitik. „Dass wir in Baden-Württemberg, einem der reichsten Bundesländer in Deutschland, immer noch kein gerechtes Bildungssystem haben, in dem alle Kinder die gleichen Chancen nutzen können, ist ein Armutszeugnis“, klagt Behler die bisherige Bildungspolitik an.

„Bildung muss von Anfang an kostenfrei sein“

Gerade während der Corona-Pandemie sei das sehr deutlich geworden. In sozialschwachen Familien habe nicht jedes Kind ein Tablet oder Laptop zur Verfügung, um im Homeschooling zu lernen. „In vielen Familien gibt es nur ein Gerät. Dann müssen die Kinder eben warten, bis die Eltern im Homeoffice fertig mit der Arbeit sind“, sagt Behler.

Radolfzell Klares Votum für Jürgen Keck: Der FDP-Abgeordnete ist der Kandidat für die Landtagswahl Das könnte Sie auch interessieren

Die Kluft zwischen arm und reich ziehe sich durch das ganze Bildungssystem. Deshalb müsse die Digitalisierung in den Schulen dringend vorangetrieben werden, sodass jeder Schüler die entsprechenden Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt bekomme. „Bildung muss von Anfang an kostenfrei sein“, fügt sie hinzu.

Sibylle Röth (links) und Antje Behler sind von ihrer Partei gewählt worden. | Bild: Daniel Schroeder

Ebenso wichtig sei der 24-Jährigen die Wohnungspolitik. Gerade in Konstanz, das in Mietenrankings stets Spitzenplätze belege, sei dieses Thema besonders drängend. Abhilfe könne hier ein bereits von den Landeslinken vorgeschlagener Mietendeckel schaffen. „Die Erfahrungen aus Berlin, wo die Mieten nun erstmals seit langer Zeit sogar sinken, zeigen, dass der Mietendeckel ein Erfolgsmodell ist“, befindet Behler.

Endlich ein Platz im Stuttgarter Landtag

Antje Behler (Studentin) und Sibylle Röth (Historikerin), beide aktuell als Rätinnen im Kreistag Konstanz aktiv, treten für den Wahlkreis Konstanz/Radolfzell an. Momentan ist die Linken-Partei nicht im Stuttgarter Landtag vertreten. Das wollen die Frauen ändern. Antje Behler findet: „Für ein weltoffenes, liberales, sozial gerechtes und umweltfreundliches Baden-Württemberg braucht es Die Linke im Landtag.“ Die Landtagswahl findet am 14. März 2021 statt.