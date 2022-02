von Claudia Rindt hegau-see.redaktion@suedkurier.de

Frauen stellen die Hälfte der Bevölkerung, doch in der Kommunalpolitik sind sie rar. Im Kreistag des Landkreises Konstanz liegt der Frauenanteil bei rund 27 Prozent, in den Gemeinderäten der Region sieht es nicht viel besser aus. Im Schnitt sind Frauen zu etwa einem Drittel vertreten. „Das ist mir zu wenig“, sagt Landrat Zeno Danner. Denn: „Die Mischung macht‘s.“

Julika Funk, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Konstanz, hat gemeinsam mit der Kollegin vom Landratsamt, Petra Martin-Schweizer, Großes vor. Als regionale Koordinatorinnen eines Bundesprogramms wollten sie den Frauenanteil vor Ort bis im Jahr 2024 um zehn Prozent steigern, sagt Julika Funk. Der Landkreis gehört zu einer von zehn Regionen bundesweit, die sich erfolgreich um das Aktionsprogramm „Mehr Frauen in die Politik“ beworben haben.

Bund fördert Mentorinnen-Programm

In Singen und Radolfzell gibt es jeweils eine erste Bürgermeisterin. Von den 22 kleine­ren Gemeinden im Landkreis hat nur Büsingen eine Rathauschefin. Konstanz hat an der Stadtspitze gar keine Frau. Julika Funk sieht noch immer unbewusste Vorurteile am Werk: „Wenn Männer was sagen, hat das oft mehr Gewicht.“

Gesetzlich seien Frauen längst gleichgestellt, doch die gesellschaftliche Veränderung hinke hinterher. Bis heute habe man etwa keine gute Lösung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefunden. In der Realität müssten dies immer noch die Frauen lösen. Vielfach fehle die Kraft, sich dann auch noch politisch zu engagieren.

Der gesellschaftliche Prozess hinkt hinterher

In den nächsten eineinhalb Jahren sollten Frauen besonders ermutigt werden, sich in der Kommunalpolitik einzubringen und es sollen strukturelle Veränderungen angestoßen werden. Die Steuerungsgruppe des Programms „Mehr Frauen in die Politik“ soll einen auf die Region zugeschnittenen Fahrplan und Maßnahmenkatalog entwickeln. Es gibt Vernetzungs- und Beratungsangebote (etwa das Mentorinnen-Programm) und pro Region 5000 Euro für zusätzliche Maßnahmen.

Eine, die sich gegen alle Widerstände in der Kommunalpolitik durchgesetzt hat, ist die Konstanzer Stadträtin Christine Finke (Junges Forum Konstanz). Sie wirkt auch beim aktuellen Programm „Mehr Frauen in die Politik“ in der Steuerungsgruppe mit und war als eine der rund 150 Teilnehmerinnen bei der digitalen Veranstaltung zum Auftakt dabei. Sie sagt, sie sei damals gefragt worden, ob sie bei einer neuen Wählervereinigung mitwirken wolle. Da sei sie neugierig geworden. „Mit Kommunalpolitik hatte ich vorher so rein gar nix zu tun, und ich habe mich auch nicht dafür interessiert. Das hat sich dann radikal geändert!“, stellt Christine Finke fest.

Christine Finke, Stadträtin in Konstanz für das Junge Forum. | Bild: Eva Marie Stegmann

Der Beginn sei aber nicht einfach gewesen: „Wie viele andere Frauen auch habe ich weniger bis keine Seilschaften gehabt, als ich in die Kommunalpolitik einstieg.“ Da seien viele Männer klar im Vorteil, vor allem die mit langer Geschichte in der Kommunalpolitik. „Natürlich hat deren Wort schon per se ein anderes Gewicht als das einer Frau, die kaum jemand kennt. Insofern musste ich schon mehr leisten. Heute sehe ich mich im Rat als voll akzeptiertes Mitglied, aber das habe ich mir auch hart erarbeitet.“

Warum die Politik-Männerwelt manchmal abschreckt

Frauen seien noch immer gefordert, letztlich die Verantwortung für die Sorgearbeit zu übernehmen: „Das Thema Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Mandat hat für Frauen einen ganz anderen Stellenwert als für Männer“, sagt Finke. Zudem seien Frauen oft so geprägt worden, dass sie stärker an konstruktiven und einvernehmlichen Lösungen interessiert sind und weniger an Selbstdarstellung und Macht. Deshalb wirke auf Frauen die bestehende politische Kultur manchmal abschreckend.

„Wir wissen, dass schon eine einzige Frau in einem Gremium die Gesprächskultur verändert, deswegen freue ich mich auch über jede Frau, egal welcher Partei, die dabei ist.“ Das Mentorinnen-Programm könne mehr Frauen in die Kommunalpolitik bringen: „Ganz wichtig sind auch Vorbilder. Frauen, die vormachen, dass es geht und auch Spaß machen kann, denn Politik ist gerade auf kommunalpolitischer Ebene sehr vielfältig und bunt.“

Ute Seifried, Bürgermeisterin in Singen | Bild: SK

Ähnlicher Meinung ist Ute Seifried, Bürgermeisterin in Singen: „Frauen brauchen gute Netzwerke. Als Einzelkämpferin unterwegs zu sein, ist einfach schwierig. Deshalb freuen wir Frauen uns im Landkreis ja auch so sehr über jede weitere Bürgermeisterin.“ Über ihren Weg ins Amt sagt sie: „Mein Sohn war erwachsen, mein Mann hat mich immer unterstützt. Ich hatte bei meiner Bewerbung gute Fachkompetenzen vorzuweisen.“ Und in Singen sei die Zeit reif gewesen für eine Bürgermeisterin.

Auch sie hatte das Gefühl, besonders fleißig sein zu müssen: „Ich hatte viele Jahre den Eindruck, dass ich tatsächlich mehr leisten muss, um weiterzukommen.“ Sie sei aber besonders selbstkritisch gewesen. „Da ticken Männer oft anders. Sie kennen ja wahrscheinlich die Feststellung, dass Frauen sich nicht auf eine Funktion bewerben, wenn nur eine Anforderung nicht auf sie zutrifft, während Männer sich bewerben, wenn sie nur eine von zahlreichen Anforderungen erfüllen.“ Viele Probleme hingen mit dem überkommenen Denken zusammen, dass Mann die Karriere machen müsse. „Wenn mehr Männer wie mein Mann ticken würden, dann wäre das anders.“