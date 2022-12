Kreis Konstanz vor 1 Stunde

Die Kliniken im Gesundheitsverbund sind im Notbetrieb. Was bedeutet das konkret für die Patienten?

Was passiert im Fall eines großen Unfalls? Was genau heißt Aufnahmestopp? Und können sich Eltern darauf verlassen, dass ihr Kind an der Kinderklinik aufgenommen wird? Der SÜDKURIER hat nachgefragt.