Die Tränen fließen in diesem Gespräch bei Olga Vronskaya Irina Kvasjuk nur zweimal. Einmal, als Olga Vronskaya erzählt, dass sie ihr eigenes Geschäft in Kiev hat, ein Cafe, in dem sie normalerweise Menschen bewirtet. Die Erinnerung an den ganz normalen Alltag treibt ihr die Tränen in die Augen. Und Irina Kvasjuk weint, als sie berichtet, dass ihre Tochter Marta, sechs Jahre, am 8. März Geburtstag hatte – und fest daran glaubte, dass ihr Papa wie versprochen dabei sein würde.

Marta hat ihren Geburtstag auf der Flucht zwischen Polen und Konstanz verbracht. Ihr Vater musste in der Ukraine bleiben, denn wehrfähige Männer werden zum Kämpfen gebraucht.

Olga und Irina kommen bei Familie Rolof im Hotel unter

Olga und Irina, Freundinnen seit Kindheitstagen, sind mit ihren jeweils zwei Kindern bei Familie Rolof, Inhaberin des Apartment-Hotels in Konstanz-Petershausen, untergekommen. Eleonore Rolof las vom Schicksal der vielen ukrainischen Familien, die vor den Angriffen auf ihre Heimat fliehen, im SÜDKURIER und wollte helfen. Sie meldete sich bei der Stadt mit der Information, dass sie mehrere Hotelzimmer zur Verfügung stellen könne, diese registrierte ihr Hilfsangebot dankend. Mit dem Hinweis, man werde darauf zurückkommen, wenn es gebraucht werde. Danach hörte sie nichts mehr von der Stadtverwaltung.

Stattdessen meldete sich Anastasia Sommerfeld, Konstanzerin mit ukrainischen Wurzeln. Sie berichtete von den zwei Frauen mit Kindern, die unterwegs nach Konstanz seien, weil sie dort einen Bekannten, aber keine Unterkunft hätten. Den Kontakt hatte Sommerfeld über eigene Verwandte über soziale Medien zugespielt bekommen. Rolof erklärte sich sofort bereit, die Familien aufzunehmen.

Plötzlich sind sie in Konstanz

Nun sitzen Vronskaja und Kvasjuk im Frühstücksraum des Apartment-Hotels in einer Stadt, von der sie zuvor noch nie gehört haben. Es gefalle ihnen hier aber gut, sie wollen nicht weiter geschickt werden. Die Flucht war turbulent: Olgas Familie wollte Kiew verlassen, als am 24. Februar die Bombardierung durch Russland begann, die Geschoss-Einschläge in der Nähe des Flughafens Borispol seien deutlich zu hören gewesen. Die Familie packte ihre Sachen und fuhr los, blieb aber im Stau stecken. „Wir hatten Angst, als wir umkehrten, weil wir erst nach der Sperrstunde nach Hause zurückkehrten.“ Die nächsten zwei Tage verbrachten sie viel Zeit im Keller. „Ohne die Kinder wären wir vielleicht geblieben“, sagt Olga Vronskaya und Kvasjuk ergänzt: „Die Kinder hatten große Angst.“

Auf freiem Feld wird es gefährlich

Irina Kvasjuk hatte sich mit ihrem Mann schon am ersten Kriegstag auf den Weg in die Westukraine gemacht, sie berichtet von einer langwierigen Fahrt. „Vor allem auf freiem Feld hatten wir große Angst. Es gab Berichte, dass Fluchtfahrzeuge angegriffen werden“. Überall habe es Kontrollen gegeben, da russische Saboteure in ukrainischen Autos unterwegs sind.

Die Freundinnen trafen sich wieder in einem leerstehenden Haus eines Bekannten in der Westukraine, ohne Heizung – und mit schlechter Versorgungslage in den Läden. Gemeinsam beschlossen sie, weiterzureisen und, dass die Frauen mit Kindern das Land verlassen müssten. Die Männer brachten sie nach Solotvino in der Nähe der rumänischen Grenze. Erst nach 14 Stunden konnten sie die Grenze passieren, ihre Männer mussten bleiben.

Wie gut vorbereitet ist der Kreis?

Wie gut ist der Landkreis, sind die Städte auf Flüchtlinge wie die beiden Frauen mit ihren Kindern vorbereitet? In den Unterkünften des Landkreises ist von Hilfesuchenden noch wenig zu spüren. Bislang seien keine ukrainische Flüchtlinge in den den Gemeinschaftsunterkünften angekommen, sagt Monika Brumm, Leiterin des Amts für Migration und Integration. „Wir erwarten, dass sie in den kommenden Tagen kommen“, sagt Brumm. Jene Flüchtlinge, die keine Kontakte in einer Stadt in Deutschland haben, würden in die Landeserstaufnahmestellen gebracht, in Sigmaringen, Karlsruhe oder Heidelberg.

Egal wie sie anreisen, müssen sich die Flüchtlinge bei der Ausländerbehörde melden und haben dann Anspruch auf die Auszahlung von Geld über das Asylbewerberleistungsgesetz. Eine Schätzung, wie viele Flüchtlinge kommen und in welchem Tempo, sei extrem schwierig, sagt Brumm.

Fiktionsbescheinigung Diese bescheinigt ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht, bis über einen Aufenthaltstitel formal entschieden wurde. Ukrainische Flüchtlinge brauchen sie etwa, um arbeiten zu können oder um Geld über das Asylbewerberleistungsgesetz zu erhalten.

In Konstanz bereitet man sich auf die Ankunft einer großen Zahl an Flüchtlingen vor. Die Stadt geht bei der Unterbringung zweigleisig vor. Zum einen versucht sie, Wohnraum in den eigenen städtischen Liegenschaften zu schaffen. Zum anderen sammelt sie über die Organisation „Raumteiler“, der städtisch finanzierte Teil von „83 integriert“ Wohnraumangebote aus privater Hand. Sofort verfügbar seien im Moment 30 Plätze in allen Anschlussunterbringungen der Stadt, die meisten davon in der Sonnenbühlstraße, berichtet Bettina Parschat vom Ordnungsamt. Klar ist, dass diese Plätze schnell belegt sein werden. Eine gewissen Nachverdichtung sei auch noch möglich. Etliche Privatleute hätten sich zudem mit Angeboten gemeldet, doch nicht immer seien diese Zimmer längerfristig verfügbar.

Kapazitäten im Kreis Das Landratsamt versucht derzeit die Kapazitäten bei den Gemeinschaftsunterkünften zu erweitern. In Stockach stünden weiterhin 160 Plätze in der Oberstadt zur Verfügung, berichtet Amtsleiterin Monika Brumm, in Rielasingen-Worblingen habe man eine Immobilie, hier werde aber noch an der Brandmeldeanlage gearbeitet. In Konstanz werde die Container-Anlage in der Byk-Gulden-Straße durch eine Leichtbauhalle ergänzt, zusätzliche sanitäre Anlagen kommen ebenfalls hinzu. „Wir müssen die Lage weiter beobachten“, sagt Monika Brumm. Die bisherigen Planungen seien vom Ukraine Krieg nun nochmals verändert worden. Allerdings sei das Asylwesen stets davon geprägt, dass man akut und schnell reagieren müsse. Immerhin seien die Zugangszahlen bei allen anderen Flüchtlingen jeweils unter den prognostizierten Zahlen geblieben.

65 Ukrainer in Konstanz angemeldet – aber es sind mehr

Bislang haben sich 65 Ukrainer in der Stadt angemeldet (Stand: 11. März), die Verwaltung geht davon aus, dass deutlich mehr bereits in der Stadt sind, die bei Verwandten unterkommen. Düsterer sieht es bei Schul- und vor allem Kitaplätzen aus. „Bei den Schulen haben wir die VKL-Klassen“, sagt Alfred Kaufmann, Leiter des Sozial- und Jugendamts. Allerdings seien sie personell nicht für einen großen Zustrom eingerichtet. „Die Kitas machen uns erheblich mehr Kopfschmerzen“, sagt er, der Personalmangel dort sei erheblich. Vermutlich müsse man sich alternative Betreuungsangebote überlegen, etwa in Form von Elterncafes, in denen die Geflüchteten selbst die Kinder betreuen.

Wohnungsgeberbestätigung Auch diese ist laut Mitteilung der Stadt Konstanz für die Anmeldung von privat untergebrachten Flüchtlingen nötig. Sie kann vom Vermieter oder dem Hauptmieter ausgefüllt werden. Bei der Wobak oder anderen Vermietern beispielsweise muss die Aufnahme zusätzlicher Personen im Vorfeld genehmigt werden.

Die Stadt Singen erlebt einen noch stärkeren Zustrom: 52 Personen aus der Ukraine hatten sich bis 11. März bei der Stadt angemeldet. Am 14. März hatten sich weitere 36 Personen ihre Anmedlung angekündigt. Die meisten seien privat bei Verwandten oder Freunden in Singen untergekommen, wie Stefan Mohr, Sprecher der Stadt Singen, berichtet. Für zwei Familien hat die Stadt Singen eine provisorische Unterbringung organisiert.

An den beiden Kiewerinnen mit ihren Kindern gehen die Debatten, wer wofür zuständig sein wird und, ob Kita-Plätze zur Verfügung stehen, vorerst noch völlig vorbei. Sie sind froh, den Angriffen entkommen zu sein, haben Angst um ihre Männer und sind in bangen Gedanken bei ihrer Heimat und dem Erlebten. Nebenbei versuchen sie, sich in der Stadt, die sie aufgenommen hat, ein bisschen wohl zu fühlen: „Wir sind sehr dankbar für die Hilfe“, sagt Olga Vronskaya, „es gefällt uns sehr gut.“