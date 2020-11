Heiß geliebt und stark umworben, das ist die Rolle des Schaffhauser Rheinfalls in Neuhausen. Das Naturschauspiel ist ein Magnet für Touristen aus aller Welt; und seine Naturgewalt weckt Begehrlichkeiten bei der Energiebranche. In diesem Spannungsfeld steht die seit Jahren schwelende Diskussion zum Ausbau der Wasserkraft.

Was für die Natur- und Landschaftsschützer ein absolutes Tabu darstellt, ist für die Energiewirtschaft höchst erstrebenswert. Befeuert werden diese Gedanken durch die Pläne der Schweizer Bundesregierung zur Energiewende. Im Kantonsrat Schaffhausen gibt es nun einen Vorstoß zur Ausweitung der Energiegewinnung am Rheinfall. Doch das würde auch heißen, dass weniger Wasser die Felsen hinabstürzt – und deshalb regt sich Widerstand.

Das Nein der Stimmbürger

Zwar haben die Stimmbürger des Kantons Schaffhausen der intensiveren Nutzung der Wasserkraft am Rheinfall bereits 2014 in einer Volksabstimmung eine Absage erteilt; ein Vorstoß im Kantonsrat zur Lockerung der Nutzungsbeschränkung auf knapp 30 Kubikmeter Wasser pro Sekunde könnte das klare Votum aber aushebeln.

Ein Boot vor dem Rheinfall in Schaffhausen in der Schweiz. | Bild: Patrick Seeger dpa/lsw

Als Argument für seinen Antrag zur Änderung von Artikel 19 des Wasserwirtschaftsgesetzes (WWG) führt Kantonsrat Thomas Hauser die in der Schweiz beschlossene Energiestrategie 2050 an. Darin geht es neben dem geplanten Atomausstieg auch um die Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie, also auch Wasserkraft.

Der Antrag bezieht sich auf Gutachten, wonach sich die Stromproduktion durch technische Eingriffe an Rhein, Wutach und Biber um rund 65 bis 126 Gigawattstunden pro Jahr erhöhen ließe. Den größten Effekt könnten laut Potenzialanalyse die 23 Meter Fallhöhe am Rheinfall erzielen.

Touristen sind fasziniert vom Rheinfall in Schaffhausen. | Bild: Deinzer, Gudrun

Heute erzeugt das Rheinkraftwerk Neuhausen (RKN) am Rheinfall bei einer Nutzung von 30 Kubikmeter Wasser pro Sekunde rund 45 Gigawattstunden im Jahr. Laut Studie sind das acht Prozent des Mittelwasserabflusses. Die Leistung könnte sich nach entsprechenden Genehmigungen verdreifachen.

Das RKN hat die Nutzungsrechte seit 1951 inne. 2030 endet die Konzession. Bis zum 27. Dezember 2020 muss der Kanton Schaffhausen die Kraftwerksbetreiber über die weiteren Pläne informieren. Mittlerweile hat der Kantonsrat entschieden, dass die Konzession nicht verlängert wird und der Kanton das Kraftwerk ab 2031 in Eigenregie betreibt. Dem sogenannten Heimfall hat der zur Hälfte beteiligte Kanton Zürich bereits ebenfalls zugestimmt.

Mehr fließen als tosen: Der Rheinfall bei Schaffhausen beim Niedrigwasser im Sommer 2018. Kritiker von mehr Wasserkraft am Rheinfall warnen davor, dass ein starker Eingriff auch weniger Wasser am Wasserfall bedeuten würde. | Bild: Gerhard Plessing Flug und Bild

Für den Kanton Schaffhausen ist der Heimfall energiepolitisch wie ökonomisch interessant. Teile der Anlagen gehen unentgeltlich an den Kanton über; für die trockenen Anlagen werden Entschädigungen fällig. Wie die Nutzung der Wasserkraft künftig gestaltet wird, muss jetzt weiter geklärt werden.

„Der Kanton kann das Kraftwerk selber betreiben, eine eigene Gesellschaft gründen oder sich einen Betreiber suchen“, erklärt Patrick Spahn, Sekretär des kantonalen Baudirektors Martin Kessler, die Varianten. „Denkbar wäre sogar, dass das RKN wieder mit im Boot wäre.“

Patrick Spahn von der Baudirektion des Kantons Schaffhausen. | Bild: Kanton Schaffhausen

Nachdem die Konzessionsfrage recht geräuschlos geklärt wurde, dürfte die beantragte Änderung des Artikels 19 im Wasserwirtschaftsgesetz für erheblich mehr Getöse sorgen. Schlagzeilen aus den 2010er Jahren werden gleich wieder lebendig, als schon einmal über die stärkere Verstromung des Rheinfalls diskutiert wurde.

„Rinnsal statt Rheinfall„ titelte der Deutschlandfunk 2013; die Berner Zeitung schrieb: „Der Rheinfall könnte zum Mini-Fall werden“, und die NZZ konstatierte im Mai 2014: „Rheinfall unter Druck.“ Im Oktober 2018 beobachtete der SÜDKURIER: „Geröllhalde statt Wassermassen – Der trockene Sommer nimmt dem Rheinfall die Kraft.“

Letzteres Szenario beschreibt, was Umwelt- und Naturschützer befürchten, wenn der Mensch noch stärker in den Flusslauf eingreift und die Wasserkraft intensiver als bisher zur Energiegewinnung nutzen würde.

Doch wie stark wirkt sich eine stärkere Nutzung der Wasserkraft überhaupt auf das spektakuläre Naturschauspiel des Rheinfalls aus? In dem Kulturprojekt „Reality“, das seit 31. Juli zu sehen ist, wurde der Wasserfall 2019 täglich einmal fotografiert. Die Fotos zeigen, dass das menschliche Auge unterschiedliche Wasserstände nicht wahrnehmen kann. Es ist nicht erkennbar, ob 30 oder 60 Kubikmeter Wasser pro Sekunde herabstürzen.

Furcht um Naturmonument

Raimund Rodewald, Geschäftsführer der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, ist nicht grundsätzlich gegen die Nutzung von Wasserkraft am Rhein. Das bestehende Rheinkraftwerk sei kein Problem. Etwas mehr Wasserkraft könne man auch am Seitenarm nutzen, nicht aber am Rheinfall selbst. „Das ist der wichtigste Wasserfall an einem der wichtigsten Ströme Europas„, sagt Rodewald, der selbst aus Neuhausen stammt. „Er wird seit Jahrhunderten von Menschen besucht, die fasziniert sind von der Urkraft der Natur.“

Raimund Rodewald ist der Geschäftsführer der Stiftung Landschaftsschutz in der Schweiz. | Bild: privat

Den Gedanken aus einem Gutachten, dem Wasserfall nachts mehr Energie für Stromgewinnung zu entziehen und Touristen tagsüber das volle Spektakel zu bieten, bezeichnet Rodewald als antiquiert. „Wir setzen ein Monument von internationaler Bedeutung aufs Spiel, weil der Mensch in seinem unstillbaren Hunger nach Energie ungenutzte Kilowattstunden verwerten will“, kritisiert er.

Dem Wasserfall eine Arbeitszeit zu verordnen, widerspreche der Ökologie. Es gehe nicht nur um die Fische, sondern um den einzigartigen Lebensraum der Wasserfälle. Es müsse gesetzlich vorgesorgt werden, dass Naturmonumente wie der Rheinfall keine Opfer der Energiestrategie werden. Und hier vermisst Rodewald die länderübergreifende Zusammenarbeit im Bodenseeraum. Denn der Rheinfall sei Identitätsträger für die gesamte Region.