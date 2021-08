Der öffentliche Verkehr soll aus Gründen des Klimaschutzes die Verkehrswahl der Zukunft sein, doch im Moment stagniert die Nachfrage. Vor allem zu Beginn der Pandemie mieden die meisten Busse und Bahne, da das Infektionsrisiko dort erhöht ist.

UV-C-Filter für Linienbusse?

Die FDP-Fraktion des Kreistags schlägt deshalb vor, die Busse, vor allem die Schulbusse, mit UV-C-Filtern auszustatten. Das könne dazu beitragen, das Infektionsrisiko mit Corona zu verringern, insbesondere in der im Moment gefährdeten Gruppe der nicht geimpften Kinder und Jugendlichen.

„Mehrere Kommunen und Landkreise haben inzwischen den Einbau von UV-C Luftentkeimungsgeräten in den ÖPNV vorgenommen“, heißt es in einem Antrag, den die FDP dem Kreistag bereits vorgelegt hat und der im September wohl auf die Tagesordnung gesetzt wird.

Mehr Sicherheit im Nahverkehr

Georg Geiger, FDP-Kreisrat, ist das Thema wichtig: „Man sollte Maßnahmen ergreifen, um den Menschen ein Stück Sicherheit zurückzugeben“, sagt er. Der öffentliche Nahverkehr müsse eine verlässliche Mobilität schaffen, dazu gehöre auch die Sicherheit.

UV-C-Luftentkeimungssystem aus Hanau

Geiger recherchierte und fand in Stadt und Landkreis Hanau ein Pilotprojekt. Die Hanauer Straßenbahn GmbH stattet ihre Busse mit UV-C Luftentkeimungsgeräten ausgestattet, die von einer Firma mit Sitz in Hanau hergestellt werden. Es geht um ein UV-C Luftentkeimungssystem im vorhandenen Lüftungssystem von Bussen. Die von einer UV-Lampe ausgehende UV-Strahlung töte zuverlässig Viren, Bakterien und Pilze ab, heißt es im Antrag der FDP.

„Vorsprung vor das Virus bekommen“

Geiger strebt mit seiner Idee auch an, „einen Vorsprung vor das Virus zu bekommen“ – statt immer nur zu reagieren. Die UV-C-Filter zerstören die in der Luft vorhandenen Viren, tragen also zu einer Zurückdrängung der Pandemie bei. Der Haken an der Geschichte: Die Technik ist teuer, pro Fahrzeug würde der Einbau der Technologie 2000 bis 4000 Euro kosten, je nach Größe des Busses.

Was sagt das Landratsamt dazu?

Grundsätzliche Überlegungen dazu hat es offenbar in der Kreisverwaltung bereits gegeben bis hin zu ersten Gesprächen mit den Busunternehmen, heißt es auf Nachfrage aus dem Landratsamt. Die Busunternehmen seien grundsätzlich bereit, ihre Busse umzurüsten, wenn die Kosten dafür erstattet werden.

Kosten bei etwa 240.000 Euro

Die Kosten der Umrüstung würden sich laut einer ersten Schätzung wohl auf 240.000 Euro summieren, heißt es aus dem Landratsamt, hinzu kämen die Kosten für den Einbau. „Ein solcher Betrag ist im Haushalt nicht veranschlagt.“ Ob der Kreis Konstanz dennoch eine solche Summe in die Hand nehmen will, darüber muss der Technische und Umweltausschuss am 13. September beraten – und eine entsprechende Empfehlung an den Kreistag abgeben.

Technische Lösung UV-C-Filter setzen UV-Licht ein, um die Luft von Keimen und Viren zu befreien. Die Hanauer Firma, die die Luftfilter herstellt, stellt die Vorteile dar: ihre Lösung sei chemikalienfrei und trocken. Der Flughafen Singapur setze seit Längerem bereits UV-Licht zum Schutz vor Keimen ein. Das UV-Licht werde von den Viren aufgesogen und zerstöre deren DNA. Eine fest installierte Entkeimungsanlage werde in die Lüftung des Busses eingebaut und desinfiziere etwa 3000 Kubikmeter Luft.

Hubert Behringer, Geschäftsführer des Busunternehmens Behringer, das für den Landkreis den Raum Stockach, Stahringen, Hohenfels und Eigeltingen beim Nahverkehr abdeckt, begrüßt die Initiative. „Ich halte den Einbau von Luftfiltern für eine gute Sache für Mitarbeiter und Kunden“, sagt er. Es müsse aber sichergestellt sein, dass das Produkt, also die Filter, einbaufähig und von den Herstellern der Busse zugelassen seien. Und die Finanzierung müsse der Kreis übernehmen.

Erfahrungen in Hanau Hanau hat als erste Stadt ihre Busse mit UV-C-Luftreinigern ausgestattet, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Eine Studie der Uni-Klinik Tübingen habe die Effizienz der Technologie bestätigt. Bisher wurden 27 Busse mit den Filtern ausgerüstet, nach Abschluss der Maßnahme sollen es 43 sein.

Antiviralfilter werden eingebaut

Das Unternehmen selbst investiere im Moment in einen Umbau der Lüftungsanlagen der Busse und lasse Antiviralfilter einbauen – diese seien bislang nur in der Medizintechnik eingesetzt gewesen. UV-C-Filter gehen in der Wirksamkeit allerdings über die Leistung von Antiviralfiltern hinaus.

Es gebe aber auch ohne aufwendige Luftfiltersysteme bereits positive Nachrichten aus dem Nahverkehr. Nach dem anfänglichen Einbruch der Fahrgastzahlen in der ersten Pandemiewelle steige das Vertrauen der Fahrgäste in den Nahverkehr wieder. „Es fahren wieder mehr Leute mit dem Bus, das zeigen die Einnahmen. Die Menschen fassen wieder Vertrauen“, sagt Behringer.